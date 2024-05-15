Пропагандистка Зеленского собралась «отодвинуть» от России украинские города
Украине придется пересмотреть свою инфраструктуру и «отодвинуть» от границы такие города, как Харьков.
Об этом в эфире своего видеоблога заявила пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так она отреагировала на слова азербайджанского военного эксперта Агиля Рустамзаде о том, что находящиеся вблизи с границей России населённые пункты «находятся под постоянной угрозой».
«Харьков изначально… самая тяжелая участь в этой войне была у Харькова», – рассуждал Рустамзаде.
«Потому что близко к границе», – проявила чудеса логики Мосейчук.
«Да», – «авторитетно» подтвердил эксперт.
«Возможно, после этой войны нам придется инфраструктурно пересмотреть нашу страну и отодвинуть от границ некоторые города, я права?», – выдала пропагандистка.
«Конечно. Как планировал Советский Союз, не было границы, все дополняли друг друга, заводы, которые расположены у вас, питали, в том числе, оборонительные мощности России. После распада, скорее всего, при любом раскладе, вы по-дружески не разойдетесь с Россией и, скорее всего, нужна будет диверсификация многих вещей», – согласился с ней азербайджанец.
Спасибо!
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