Пропагандистка Зеленского собралась «отодвинуть» от России украинские города

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине придется пересмотреть свою инфраструктуру и «отодвинуть» от границы такие города, как Харьков.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется пересмотреть свою инфраструктуру и «отодвинуть» от границы такие города, как Харьков. Об...

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Так она отреагировала на слова азербайджанского военного эксперта Агиля Рустамзаде о том, что находящиеся вблизи с границей России населённые пункты «находятся под постоянной угрозой».

«Харьков изначально… самая тяжелая участь в этой войне была у Харькова», – рассуждал Рустамзаде.

«Потому что близко к границе», – проявила чудеса логики Мосейчук.

«Да», – «авторитетно» подтвердил эксперт.

«Возможно, после этой войны нам придется инфраструктурно пересмотреть нашу страну и отодвинуть от границ некоторые города, я права?», – выдала пропагандистка.

«Конечно. Как планировал Советский Союз, не было границы, все дополняли друг друга, заводы, которые расположены у вас, питали, в том числе, оборонительные мощности России. После распада, скорее всего, при любом раскладе, вы по-дружески не разойдетесь с Россией и, скорее всего, нужна будет диверсификация многих вещей», – согласился с ней азербайджанец.

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