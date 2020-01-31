Пропагандистов Лукашенко до сих пор трясёт от молниеносного возвращения Крыма

31.01.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не считает необходимым советоваться со своим главным союзником Белоруссией по поводу внешней политики.

Об этом на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи заявил политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве РФ делегировала вопросы Крыма, Южной Осетии и Абхазии союзным органам? Нет, она не готова коллегиально решать свои геополитические задачи.

К сожалению, в Российской Федерации господствует идея, что союзные отношения должны выстраиваться по другому принципу: в Кремле решили – все, союзники выполнили. Это не позволяет развиваться Союзному государству», – вещает Петровский.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Севастополь «украинским городом».

Белоруссия до сих пор не признала российский статус Крыма. Сегодня в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет давить в этом вопросе на своего ближайшего союзника.