31.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Пропагандистов Лукашенко до сих пор трясёт от молниеносного возвращения Крыма


Россия не считает необходимым советоваться со своим главным союзником Белоруссией по поводу внешней политики.

Об этом на встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи заявил политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве РФ делегировала вопросы Крыма, Южной Осетии и Абхазии союзным органам? Нет, она не готова коллегиально решать свои геополитические задачи.

К сожалению, в Российской Федерации господствует идея, что союзные отношения должны выстраиваться по другому принципу: в Кремле решили – все, союзники выполнили. Это не позволяет развиваться Союзному государству», – вещает Петровский.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал Севастополь «украинским городом».

Белоруссия до сих пор не признала российский статус Крыма. Сегодня в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет давить в этом вопросе на своего ближайшего союзника.

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