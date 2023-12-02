Пропагандисты Банковой готовятся обвинить Залужного в провале войны

Анатолий Лапин.  
02.12.2023 20:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Пропаганда, Украина


Приближенные к Офису президента Украины пропагандисты старательно перекладывают вину за провал «контрнаступа» на главкома ВСУ Валерия Залужного. Так, в интервью телеведущей канала «1+1», который входит в структуру работающего на Банковую «единого марафона», Наталье Мосейчук азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде назвал ВСУ «маленькой советской армией», которая не сможет додержать победу в этом противостоянии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Рустамзаде назвал украинскую армию мафиозной структурой, куда не пускают «чужих».

Приближенные к Офису президента Украины пропагандисты старательно перекладывают вину за провал «контрнаступа» на главкома...

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«У вас в армии – «совок», и большинство генералов – выходцы из «совка», я говорю это серьезно. И этих людей надо менять, я говорил всегда.

У Залужного был шанс поменять многое в этой армии, он не поменял эту армию. У вас была кастовая, мафиозная система управления в этой армии. Свои продвигали только своих людей, кто кому брат, кто кому друг, кому кореш. Была мафиозная какая-то система. Залужный мог это поменять, он этого не поменял.

Это не сейчас, это февраль-март этого года я стал ругать ваше военное руководство. У вас в военном руководстве царит «совок». Советская Армия. Маленькая Советская Армия не победит большую Советскую Армию», – заявил Рустамзаде.

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