Пропагандисты ВСУ «убили» солдат ЛНР больше, чем проживает людей в республике

14.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Озвучиваемые киевской пропагандой потери, якобы понесенные Народной милицией ЛНР, уже превысили численность населения Республики.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, пресс-центр штаба «ООС» заявил, что согласно данным украинской разведки, 11 ноября двое военнослужащих Народной милиции ЛНР были убиты, еще двое ранены, при этом в штабе подчеркнули, что в результате боевых действий ни один военнослужащий «объединенных сил» не пострадал.

«Количество потерь в подразделениях Народной милиции ЛНР, ежедневно озвучиваемое штабом «операции оккупационных сил», уже превышает население нашей Республики», – отметил Марочко.

Он также добавил, что данные заявления не имеют ничего общего с действительностью и делаются лишь для улучшения морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ.