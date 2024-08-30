Пропагандисты Зеленского: Своим Покровском портят нам курскую «перемогу»

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Сама постановка вопроса, когда катастрофу на Покровском направлении связывают с курской авантюрой – это уже вражеская манипуляция.

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти диванные люди говорят: а чего мы достигли? Вот, я легко себе представляю вариант, когда не то, что достигли, а что нам плохого будет? Вот, сидели военные, может, с президентом: а если так сделать, мы что-то потеряем? Ничего не потеряли. Нервы потрепали? Потрепали. Территорию забрали? Забрали. И этого достаточно! Не надо считать какими-то супер-«перемогами»… – да, мы не в Москве. Но мы точно ничего не потеряли!» – вещал известный украинский пропагандист Мыкола Вересень.

Наталья Мосейчук заметила, что многие называют Покровск плацдармом на Днепропетровск.

«Нет ключа! Есть такое выражение у экспертов хорошее – в Донбассе нет ключа. Ты не можешь взять какой-то город, это тебе открывает – и ты пошёл. Ты можешь взять Покровск, но это не будет означать, что ты после Покровска такой свободный пошёл дальше, и всё», – уверял пропагандист.

Украинский политолог Валентин Гладких, не озвучивая имена, привёл возмутивший его пример «манипуляции» на этот счёт.

«Когда одного якобы известного журналиста спрашивают, какой бы вы вопрос задали Зеленскому на пресс-конференции. И это персонаж, который вернулся с Курщины, говорит: почему ничего не делается для того, чтобы защитить Покровск? Формулировка вопроса – откровенная манипуляция. Он отвечает так, что якобы для защиты Покровска ничего не делается! Он хочет минимизировать достижения на Курщине и сказать, что из-за того, что мы что-то там сделали, у нас здесь всё ухудшилось. Я уверен, что человек такого опыта делает это сознательно. И не впервые я вижу такое откровенное совпадение с российской пропагандой», – сокрушался Гладких.