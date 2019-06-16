16.06.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков
 
Пропаганда, Украина
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Пропагандон Яценюка сравнил «ПолитНавигатор» с New York Times

Украинский пропагандист Богдан Буткевич, получивший скандальную известность после призыва в эфире «Эспрессо ТВ» убить 1,5 миллиона «лишних людей» в Донбассе, обвинил американскую газету «The New York Times» в «распространении антиукраинских фейков».

Такое заявление Буткевич сделал в ходе Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нью-Йорк Таймс» может взять и напечатать херню о том, что Украина поставляет ракеты в КНДР, и даже не извиниться за это. Вы понимаете? До сих пор «Нью-Йорк Таймс» не извинилось перед Украиной за то, что в 2017 году запустило тупорылый фейк уровня «ПолитНавигатора», прости Господи», – сказал он.

Газета The New York Times опубликовала материал о поставках ракетных двигателей в КНДР с Украины. В материале, который основан на отчете эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, говорится, что последние успехи Северной Кореи в запусках баллистических ракет связаны с появлением у Пхеньяна новых двигателей, схожих с советскими РД-250.

Эллеман считает, что КНДР после серии неудачных запусков сумела создать ракетные двигатели, которые значительно мощнее и более сложно устроены, чем предыдущие разработки Пхеньяна. Он связывает такие успехи с тем, что КНДР сумела в обход международных санкций купить технологии создания РД-250 у украинского «Южного машиностроительного завода», которые он производил. The New York Times отмечает, что завод после ухода Виктора Януковича с поста президента Украины потерял российские контракты и испытывает финансовые трудности.

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