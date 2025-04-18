Пропагандист Бутусов: Массированный удар дронами по Москве был бессмысленным капризом Зеленского

Украинский военный пропагандист Юрий Бутусов прокомментировал публикацию всушника-дроновода Юрия Касьянова, который раскритиковал массированный удар по Московской области 11 марта, когда было выпущено до 400 дронов на сумму около 40 млн. долл., а «целей поражено было немного».

Своё мнение пропагандист высказал в эфире «Радио НВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Применение – это проблема. Очень часто оно идёт чисто эмоционально, и нет времени на подготовку таких ударов. Касьянов правильно отметил о ведомственной конкуренции между разными структурами, когда одну и ту же работу выполняют иногда до семи разных ведомств. Это приводит к тому, что каждый начальник хочет доложить на Ставке верховного, что я выполнил лучше всех. Вместо планирования объективного плана поражений, идёт ведомственная конкуренция. Всё на эмоциях, всё – политические решения. Об ударе по Москве он написал достоверно. Причина – тоже эмоциональное решение Ставки верховного: «а давайте-ка мы завтра ночью всеми силами вдарим». И без планирования, без разведки, без обхода средств ПВО просто выпустили все дроны, какие на тот момент были на складе, без всякой логики. В результате большие потери дронов, отсутствие поражений», – объяснял Бутусов.