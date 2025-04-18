Пропагандист Бутусов: Массированный удар дронами по Москве был бессмысленным капризом Зеленского

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинский военный пропагандист Юрий Бутусов прокомментировал публикацию всушника-дроновода Юрия Касьянова, который раскритиковал массированный удар по Московской области 11 марта, когда было выпущено до 400 дронов на сумму около 40 млн. долл., а «целей поражено было немного».

Своё мнение пропагандист высказал в эфире «Радио НВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский военный пропагандист Юрий Бутусов прокомментировал публикацию всушника-дроновода Юрия Касьянова, который раскритиковал массированный удар...

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«Применение – это проблема. Очень часто оно идёт чисто эмоционально, и нет времени на подготовку таких ударов. Касьянов правильно отметил о ведомственной конкуренции между разными структурами, когда одну и ту же работу выполняют иногда до семи разных ведомств. Это приводит к тому, что каждый начальник хочет доложить на Ставке верховного, что я выполнил лучше всех. Вместо планирования объективного плана поражений, идёт ведомственная конкуренция. Всё на эмоциях, всё – политические решения.

Об ударе по Москве он написал достоверно. Причина – тоже эмоциональное решение Ставки верховного: «а давайте-ка мы завтра ночью всеми силами вдарим». И без планирования, без разведки, без обхода средств ПВО просто выпустили все дроны, какие на тот момент были на складе, без всякой логики. В результате большие потери дронов, отсутствие поражений», – объяснял Бутусов.

«О низкой эффективности знают все специалисты, об этом пишет Касьянов, а Ставка не признаёт. Потому что это было эмоциональное решение с бухты-барахты высшего руководства, которому никто не скажет, что вы ошиблись.

С такой конкуренцией всегда, если кто-то скажет Зеленскому – «вы неправильно выполняете задание», рядом с ним сосед будет смотреть верноподданно в глаза и скажет – «а нам всё нравится, молодец, спасибо вам». Из-за этой глупости – отсутствия планирования и администрирования», – сокрушался пропагандист.

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