Пропала собака: почему нашумевший беспилотник М-81 не стоит ждать на передовой

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Полгода назад на форуме «Армия-2022» была представлена передовая отечественная разработка — роботизированная собака М-81.

Военные эксперты и СМИ восторженно писали об этом чуде военной техники, отмечая необходимость подобных беспилотников в условиях современных боевых действий, однако до сих пор никто не видел робособаку в зоне специальной военной операции.

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М-81 — по своей сути бионический беспилотный аппарат, при создании которого использовались принципы, структуры и механики, характерные для животных. Этим и объясняется визуальная схожесть с собакой. Пионерами в сфере создания «робопсов» стала американская компания Boston Dynamics, которая задала мировой тренд.

Российский М-81, представленный на форуме «Армия-2022», был дополнительно оснащен гранатометом, который крепится на условную спину робота.

Кроме этого, предполагалось, что робопес может вести прицельный огонь, выполнять патрулирование и охрану, транспортировку оружия и боеприпасов, работать в зоне чрезвычайных ситуаций, вести разведку, проходить по завалам и доставлять медикаментов.

Такая машина, тем более, российского производства была бы просто незаменима на поле боя в зоне проведения СВО. Но до сих пор она не была замечена на передовой. И на это есть сразу несколько причин.

Первая причина заключается в том, что М-81, «разработку» которого финансировал консорциум российских инвесторов, на самом деле не российский. За М-81 выдали китайский Unitree Go1. Отличий между двумя этими продуктами эксперты не нашли. Кроме, разве что, цены. Если «робопес» из Поднебесной стоит в районе 3000 долларов, то отечественная «разработка» — 16 тысяч.

При этом робот задумывался как игрушка, а не как боевой беспилотник. Неоднократные испытания энтузиастов показали, что вести прицельный огонь он не может даже со стрелкового оружия, не говоря уже про гранатомет, который на него повесили российские «инвесторы».

Кроме этого, не представляет никакой сложности дистанционно взломать «робопса», о чем неоднократно писали профильные ресурсы. Происходит это с помощью так называемого электронного мультитула для хакеров Flipper Zero, который находится в свободной продаже.

Вот и получается, что максимум, на что способен М-81 — это сомнительный пиар военно-технического форума, а не полноценное участие в боевых действиях. Хотя бы в качестве доставщика грузов.