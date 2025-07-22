Диктатура Зеленского укрепилась. Как понимать голосование по НАБУ

Верховная рада сегодня завершила кавалерийскую атаку офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). По итогам спецоперации обе конторы лишились львиной доли своих прежних полномочий и поставлены в процессуальную зависимость от генпрокуратуры, традиционно оглядывающейся на Банковую. Парадокс: ненавистный Зеленский своими действиями, пользуясь моментом, разрушает инфраструктуру внешнего управления Украиной.

Обе упомянутые выше структуры появились в результате продавливаемых Западом «реформ» правоохранительной системы. В реальности же это был механизм внешнего управления. Новосозданные органы занимались доносами на украинскую верхушку – в Вашингтон и европейские столицы. Немудрено, что отношения НАБУ и САП со «старыми» правоохранительными ведомствами не заладились прямо со старта. Это дало толчок еще большей, чем раньше межведомственной борьбе за полномочия и «поляны». Чего стоят скандалы с взаимной прослушкой спецслужбами кабинетов друг друга.

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Так что никто не был удивлен, узнав, что СБУ обвинила в ведении бизнеса в России одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова, у которого «неожиданно» обнаружились неучтенные родственники в Дагестане. Несколько дней подряд тема про свивших гнездо прямо в НАБУ «российских агентах» была в украинских СМИ центральной.

Получив пас от СБУ, в дело вступила Верховная Рада. В тот же день документ был оперативно подписан Зеленским.

Грантоедские круги ожидаемо взвыли и призывают к протестам. А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос напоминает, что «сокращение полномочий НАБУ может повлиять на перспективу вступления Украины в Евросоюз».

Зеленскому, как к нему не относись, в этой ситуации можно только поаплодировать. Так удачно выбрать подходящий момент, чтобы разом избавиться от докучавших ему навязанных «надсмотрщиков» со стороны – это надо уметь. Притом, все понимают, что Трампу на судьбу всего этого наследства эпохи Обамы и Байдена решительно наплевать. Переведя свои отношения с Киевом в коммерческую плоскость, он избавил себя и от головной боли следить за тем, кто, чего и сколько в Киеве украл. Отныне это внутренняя киевская проблема.

ЕС же, зажатый в тиски политической целесообразности, тоже ничего Зеленскому не сделает – чтобы «не лить воду на мельницу Путина» и ненароком не ухудшить ситуацию на Украине. Так что все ограничится лишь глубокой озабоченностью.

В сухом остатке: по итогам этого лета режим Зеленского сумел не только удачно для себя перегруппироваться (замена правительства), но и еще больше консолидировать властные полномочия в руках Банковой.

В таких условиях ждать какого-то серьезного политического кризиса в Киеве в этом году точно не стоит. Как бы не хотелось противникам Зе обратного – тыл у него, несмотря на все, довольно крепкий.

По факту, единственным серьезным вызовом для режима является сейчас лишь мобилизация.