Пропавший беспилотник ОБСЕ обнаружился в ВСУ

16.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР обнаружила следы пропавшего 27 октября беспилотного летательного аппарата ОБСЕ в Вооружённых силах Украины.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



В частности, он сообщил, что разведкой ДНР получены новые данные относительно пропажи 27 октября 2018 года БПЛА СММ ОБСЕ.

«В период с 29 октября по 10 ноября текущего года в зоне ответственности 28-й бригады выявлена работа комиссии, во главе с представителями ГШ ВС Украины. В ее состав входили офицеры ВСУ и технические специалисты «УкрОборонПрома», которые занималась первичным изучением «утраченного» БПЛА СММ ОБСЕ, в том числе, деактивацией систем и датчиков слежения за местоположением аппарата», – сообщил Эдуард Басурин.

По его информации, на данный момент БПЛА находится в штабе 28-й бригады в населённом пункте Курахово, и в ближайшие дни будет вывезен из зоны «ООС».

«Транспортировка БЛА возложена на ряд должностных лиц во главе с начальником отдела разведки 28-й бригады Ломак, которому лично Наевым поставлена задача доставить и передать летательный аппарат в научно исследовательский институт при ГП «Антонов». Предполагается, что дальнейшим изучением аппарата займутся представители промышленности, для незаконного использования запатентованных западных технологий при создании собственных БПЛА», – добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме этого, он предоставил подробную информацию о предполагаемой дальнейшей судьбе беспилотника, и предположил, что по сложившийся уже традиции, вина за его пропажу будет и дальше возлагаться на вооружённые силы Республики

«По имеющимся у нас данным, сегодня 16 ноября беспилотник планируется перевезти на железнодорожную станцию Курахово на грузовом автомобиле марки «ЗИЛ-131» с регистрационным знаком 4649 Р5 в сопровождении трёх автомобилей охранения. Затем БПЛА будет доставлен железнодорожным транспортом к месту назначения в столицу незалежной», – добавил в заключение Эдуард Басурин.

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