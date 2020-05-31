31.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Д.Б., Крым, Происшествия, Россия, Украина
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Пропавший ВСУшник обнаружен в Крыму


Украинский военнослужащий Евгений Добринский во время несения службы близ границы с Крымом среди ночи безоружным отправился на наблюдательный пункт и был «похищен» российскими спецслужбами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор украинского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов, считающийся близким к СБУ и экс-секретарю Совбеза Александру Турчинову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 5.00 30 мая на наблюдательном пункте «Берлога» близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен во время несения службы старший солдат  13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Он находится на оккупированной Россией территории  в Крыму. Вероятность  добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует», – написал он.

Пропагандист подчеркнул, что данный наблюдательный пункт находится на передовой, и в ночь своего исчезновения украинский военнослужащий находился на посту один и без оружия.

«Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ», – заявил Бутусов.

Интересно, что его сообщение вызвало скептическую реакцию даже среди проукраинских настроенных комментаторов, которые недоумевают, как солдат мог находиться на посту без оружия, насколько такое положение вещей соответствует «стандартам НАТО» и «шестому году войны с Россией».

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