Пропуск в никуда: Киев готовит новую пиар-акцию в Донбассе

22.03.2019, Луганск, Владимир Гладков

Украина в одностороннем порядке откроет контрольно-пропускной пункт «Золотое» на границе с ЛНР уже в это воскресенье.

Об в этом в ходе брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы планируем, что КПВВ «Золотое» мы откроем в воскресенье в 7 утра. Украинская сторона сегодня отправила соответствующую информацию нашим партнерам по Нормандскому формату, как заявление, так и официальную ноту Министерства иностранных дел, так и проинформировала председательствующего в ОБСЕ – министра иностранных дел Словакии господина Лайчака, с которым мы также недавно провели важную встречу», – сказала она.

Такое решение Киева прокомментировал спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Украинские переговорщики в Киеве провели заседание Минской группы в Верховной Раде Украины, где разродились рядом откровенно провокационных заявлений в истерично-предвыборной манере.

Ирина Геращенко, в частности, сообщила, что Киев в одностороннем порядке в воскресенье 24 марта откроет КПВВ Золотое.

То, что и само заявление, и предполагаемые действия украинской стороны –безусловная провокация, об этом тут же Киев получил официальное уведомление от официального представителя республики.

Сама постановка вопроса об одностороннем открытии Контрольного пункта въезда-выезда, который предполагает пересечение двух КПП украинского и республиканского, более чем абсурдна. Украинцы могут открыть только свою сторону, пропустить людей в серую зону или на т.н. «ноль» и не более. Это провокация, связанная ещё и с издевательством над людьми, которых просто попытаются вытолкать за шлагбаум под телекамеры, дабы показать, как «злые республики» не хотят сделать доброе дело для людей. Такие попытки уже были минувшим летом и закончились они ничем.

Нынешнее заявление и инициатива об открытии – провокация и тому есть ряд доводов:

Первое и основное – открытие КПВВ возможно исключительно в случае обоюдной договоренности сторон. Именно обе стороны должны дать согласие и выполнить весь список обязательств, чтобы КПВВ заработал.

Во-вторых, сейчас открытие перехода просто не безопасно с военной точки зрения. Его окружают минные поля и позиции украинских ВСУ, которые с завидной регулярностью ведут обстрел территории предполагаемого КПВВ.

В третьих, и Марчук, и уже ушедший отдыхать из Минского процесса Кучма, визировали договорённость об отводе сил и средств обеих сторон на участке Золотое. Под наблюдением СММ ОБСЕ и телекамер разведение обеими сторонами было произведено, только уже следующей ночью украинские военные вернулись на прежние позиции и покидать их не спешат, рапортуя, как они «хитро захватывают серую зону».

Четвёртое – это то, что сам пропускной пункт в полной мере не оборудован для нормальной работы в формате КПВВ и оборудовать его можно тоже только в случае достижения двусторонней договоренности о прекращении огня и отведении военных и вооружения. Этой договоренности так достигнуто и не было, из-за откровенного нежелания представителей Киева ее достигать.

Ну и последнее по счету, но не по значимости, что первостепенное значение для жителей с обеих сторон от линии соприкосновения имеет открытие КПВВ Счастье, которое гораздо больше востребовано с обеих сторон. Он ближе к Луганску, соответственно, значительно больше людей едет и туда и оттуда, сможет значительно разгрузить КПВВ Станица Луганская и именно на открытии этого КПВВ настаивает сторона ЛНР. Этот переход важнее и востребование. Но Киев не волнует ни Золотое, ни Счастье, им просто нужен предвыборный хайп, чтобы уже в понедельник на очередном предвыборном митинге Порошенко заявил, что он и его сподручные сделали все, а вот «Рука Москвы» как обычно не позволила открыть шлагбаум перехода и поиздеваться на трудностями людей, уже пятый год живущих в состоянии войны, блокады и политического прессинга», – заявил он.

Отметим, что КПВВ «Золотое» не функционирует с мая 2016 года.