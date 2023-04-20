Пропускную способность Крымского моста увеличат, но недостаточно для турпотока

Любовь Смирнова .  
20.04.2023 19:14
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Туризм, Украина


К майским праздникам пропускная способность Крымского моста должна вырасти до 250 автомобилей в час в обоих направлениях.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К майским праздникам пропускная способность Крымского моста должна вырасти до 250 автомобилей в час...

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«С представителями Росавтодора, Минтранса РФ провели мониторинг досмотровых мероприятий для проезда через мост. Приняты решения, которые позволят увеличить пропускную способность в период курортного сезона с обеих сторон – Краснодарского края и Республики Крым. Планируется провести эту работу в несколько этапов. Первой отправной точкой являются предстоящие майские праздники. Планируется увеличение пропускной способности как минимум до 250 автомобилей в час.

Соответственно, суточная пропускная способность увеличится с обеих сторон, и уже с наименьшими временными затратами можно будет проехать по Крымскому мосту», – заверил министр.

Таким образом, за сутки через Крымский мост пройдет 6 тысяч автомобилей при расчетной пропускной способности в 38 тысяч единиц транспорта. Максимальной загрузки моста на майские праздники не было, но 80% турпотока в прошлом году после моратория на гражданские авиаперевозки прибыло автомобильным транспортом. По официальным данным, он составил 333 тысячи туристов, следовательно, больше 266 тысяч приехали по мосту на автомобилях. И даже если предположить, что на четырех туристов приходится один автомобиль, то при запланированной пропускной способности для прохождения досмотра придется стоять в очереди пять суток.

Железнодорожный перевозчик «Гранд-Сервис. Экспресс» вдвое увеличил количество пассажирских мест в поездах «Таврия» в сравнении с прошлым годом – 200 тысяч против 80 тысяч в направлении Крыма и обратно. Однако на таком максимуме железная дорога только вышла на показатели работы аэропорта 2021 года – тогда за майские праздники аэропорт обслужил 190 тысяч пассажиров, а в целом за май полмиллиона человек.

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