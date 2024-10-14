«Пророссийская» АдГ взялась шантажировать Россию американскими ракетами

Елена Острякова.  
14.10.2024 16:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 691
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, ЯО


Ядерный потенциал НАТО компенсирует отсутствие ракет большой дальности у Германии.

Об этом на слушаниях в Бундестаге заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ядерный потенциал НАТО компенсирует отсутствие ракет большой дальности у Германии. Об этом на слушаниях...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Сторонники размещения, «ястребы» Германии утверждают, что это оружие является сдерживающим фактором, и указывают на то, что европейские страны НАТО не имеют систем вооружения большой дальности. И да, это правда, это несоответствие существует, и нельзя сбрасывать тот факт, что Россия разместила «Кинжалы» в Калининграде и тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Но здесь уже надо смотреть с обеих сторон. Правильный ответ на этот вопрос: не размещать ракеты «Томагавк» в Германии. Сдерживающий эффект НАТО основан вовсе на паре ракет «Томагавк», а на ядерном потенциале НАТО», – сказал Нольте.

Он предложил не размещать американские ракеты, но попытаться шантажировать ими Россию.

«Гораздо лучше было бы сделать эти планы развертывания своего рода предметом переговоров. Предложить отказаться от развертывания «Томагавка» – и взамен потребовать от России провести разоружение в Калининграде и Белоруссии», – вещал Нольте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть