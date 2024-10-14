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Ядерный потенциал НАТО компенсирует отсутствие ракет большой дальности у Германии.

Об этом на слушаниях в Бундестаге заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сторонники размещения, «ястребы» Германии утверждают, что это оружие является сдерживающим фактором, и указывают на то, что европейские страны НАТО не имеют систем вооружения большой дальности. И да, это правда, это несоответствие существует, и нельзя сбрасывать тот факт, что Россия разместила «Кинжалы» в Калининграде и тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Но здесь уже надо смотреть с обеих сторон. Правильный ответ на этот вопрос: не размещать ракеты «Томагавк» в Германии. Сдерживающий эффект НАТО основан вовсе на паре ракет «Томагавк», а на ядерном потенциале НАТО», – сказал Нольте.

Он предложил не размещать американские ракеты, но попытаться шантажировать ими Россию.

«Гораздо лучше было бы сделать эти планы развертывания своего рода предметом переговоров. Предложить отказаться от развертывания «Томагавка» – и взамен потребовать от России провести разоружение в Калининграде и Белоруссии», – вещал Нольте.