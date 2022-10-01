«Пророссийская» партия Медведчука перешла на сторону антироссийского режима

01.10.2022  12:57 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Фракция ОПЗЖ в Верховной раде голосует в поддержку антироссийских решений, продвигаемых киевским режимом.,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели».

Фракция ОПЗЖ в Верховной раде голосует в поддержку антироссийских решений, продвигаемых киевским режимом., Об...

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«Парламент рассматривает четыре законопроекта, касающиеся местных депутатов из запрещенных партий. Кабмин предлагает лишать их мандатов. Три другие законопроекта предлагают распустить фракции этих партий, не лишая мандатов, если уже были или могут быть решения судов о запрете партии», – отмечается в публикации.

Примечательно, что два таких законопроекта подали депутаты, избранные от считавшейся пророссийской, а ныне запрещенной ОПЗЖ (ныне фракция переименовалась в ПЗЖМ – Платформа за мир и порядок).

«При этом инициативы о лишении мандатов народных депутатов от пророссийского проекта ОПЗЖ пока не обсуждают публично ни Кабмин, ни парламентарии. Это можно было бы сделать только путем внесения изменений в Конституцию, которую во время военного положения менять нельзя.

Но такой ситуацией уже пользуются «слуги народа». Голоса тех, кого избрали от ОПЗЖ, помогают власти принимать решения. О «конструктивном сотрудничестве» партия власти уже говорит публично», – говорится в статье.

«Но лишение мандатов проблему не решит. Для общества критично важно, чтобы коллаборанты и предатели в дальнейшем не могли становиться депутатами или занимать государственные должности. Оптимальный вариант — решения судов. Обеспечить качественную работу правоохранительной и судебной систем значительно труднее, чем просто лишать мандатов коллаборантов и предателей. Тем более, когда это касается только местных рад и пока не касается парламента», – резюмируют авторы.

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