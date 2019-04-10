Пророссийская партия отказалась от участия в сербском Майдане

10.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Самая масштабная за последнее время акция сербской оппозиции, анонсированная на 13 апреля перед зданием парламента в центре Белграда, рискует быть не столь массовой, как первоначально рассчитывали организаторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер Демократической партии Сербии Милош Йованович в интервью газете «Blic» сообщил, что не примет участия в акции из-за разногласий с верхушкой «Союза за Сербию», который объединяет других сербских майданщиков – преимущественно прозападные силы.

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Милош Йованович

Справка «ПолитНавигатора»: В прошлом бывшая реальной политической силой (партия была создана в 1992 году и долгое время возглавлялась премьер-министром Югославии Воиславом Коштуницей) Демократическая партия сегодня набирает не более 5% голосов избирателей. И имеет только 2 мандата в парламенте Сербии. Основной вектор – умеренный национализм и пророссийские настроения.

«Мы разделяем недовольство граждан, и сегодня в Сербии все должно быть изменено – от политики по Косово до созданной партийно-демократической системы… Однако в чем проблема в связи с протестом 13 апреля? Это нереальные и контрпродуктивные требования части оппозиции, собранной в «Союзе за Сербию», они максималистичны», – сказал Йованович.

Политик не конкретизировал претензии к союзникам, но, очевидно, главным предметом критики является позиция «Союза» по отказу от участия в досрочных выборах, на которые согласился президент Александр Вучич.

Причиной тому, очевидно, являются опасения верхушки «Союза» продемонстрировать провальный результат, ведь Вучич, несмотря на критику оппонентов, остается самым рейтинговым политиком в Сербии, а его партия удерживает лидирующие позиции.

В то же время преимущественно прозападные силы, входящие в «Союз», наоборот, по замерам социологов, демонстрируют падение рейтингов.

Также накануне акции протеста в Белграде стало известно об отказе от участия еще одной организации – соответствующее заявление сделал президент Сербского патриотического союза Александр Шапич.

Его политсила не может похвастаться особой влиятельностью, не имея представительства в парламенте.

Тем не менее, в нынешней ситуации, когда количество протестующих в Сербии падает с каждым днем, отказ от участия в акциях майданщиков двух сил может нанести «Союзу» существенный урон. Ведь сейчас у оппозиции на счету каждый митингующий.

Как известно, ранее руководство «Союза за Сербию» утверждало, что действия манифестантов 13 апреля «будут решающими, но ненасильственными». Маршрут и другие планы на «День D», как оппозиция назвала его ранее, хранятся в строгой тайне.