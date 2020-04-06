Пророссийская политическая сила Северной Македонии получила официальную регистрацию

06.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Новая северомакедонская партия «Родина» намерена добиваться сближения страны с Россией и вступления в Евразийский союз.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил руководитель Международного движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Члены президиума партия «Родина Македония» (или кратко «Родина») получили официальное уведомление о регистрации своей партии. Учредительное собрание новой политической силы состоялось 9 февраля в столичном Скопье.

«Мы получили официальное подтверждение о регистрации партии «Родина Македония», – сделал заявление лидер новой партии Горан Шумкоски. – Наша партия выступает против вступления страны в ЕС и НАТО и борется за восстановление Македонии, как суверенной державы, основанной не на идеях умирающего глобального либерализма, а на наших национальных потребностях, как и должно быть у всех свободолюбивых народов.

В нынешней судьбоносной битве между независимыми национальными государствами и глобалистским фашизмом, партия «Родина» видит будущее Македонии не в побеждённой западной политической и экономической модели, a в Евразийском союзе суверенных наций от Лиссабона до Владивостока».

Горан Шумкоски выступает на учредительном съезде партии “Родина Македония”

Что характерно, новая политическая сила принципиально не использует навязанное западными кураторами и не поддержанное народом в ходе провалившегося референдума новое название страны «Северная Македония», предпочитая называть ее, как и большинство македонцев – просто Македонией.

В минувшем году партия «Родина», объединившая ряд пророссийских и антиглобалистских общественно-политических сил, провела ряд мощных уличных акций, собирая от тысячи до двух тысяч своих сторонников, что является довольно неплохим показателем для страны с населением в два миллиона человек.

В частности, в сентябре 2019 года она провела митинг и шествие в Скопье против вступления страны в ЕС и НАТО и переименования страны в Северную Македонию. В ходе партийных акций ее руководство выдвинуло призыв к «солнечной революции» («новое солнце свободы» – национальный символ Македонии) против западной оккупации и призвало всех македонских патриотов активно включаться в национальную борьбу.

уличная акция партии “Родина Македония”

Напомним, что в конце марта Северная Македония стала официальным членом НАТО, одновременно был возобновлен процесс переговоров о вступлении страны в ЕС. Ранее в этом государстве произошел инспирированный западными силами майдан, в результате которого пало национал-консервативное руководство страны, представленное старейшей македонской политической партией ВМРО – ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство).

Национал-консерваторы ничего не имели против вступления Македонии в ЕС и НАТО, но выступали против антироссийских санкций, поддерживали актуальный на тот момент проект «Южный поток», не хотели портить отношений с Сербией (хотя и признали независимость Косово).

При этом политическая сила, поддерживаемая большинством славянского населения страны, не хотела давать особые преференции местному албанскому меньшинству, которое в 2001 году поднимало вооруженный мятеж, а также Греции, не признающей за Македонией право на такое название страны и народа, и Болгарии, не признающей за македонцами право на собственную национальную идентичность, отдельную от болгар историю и язык.

Кроме того, консерваторы законодательно поддерживали непризнанную раскольничью Македонскую православную церковь, устраивая гонения на местную каноническую архиепископию СПЦ.

Неудобную власть Западу удалось снести при помощи альянса прозападного Социал-демократического союза Македонии и местных албанских партий, которые использовали методы уличного протеста и насилия, парламентские подтасовки и коррупционную составляющую самой ВМРО-ДПМНЕ.

Также оппозиционеры активно использовали возможности западных внегосударственных фондов, опирались на прямую поддержку посольств стран ЕС, представителей НАТО и США.

Придя к власти, македонские «майданщики» развязали политический террор в отношении своих оппонентов, открыв уголовные дела – как по имевшейся коррупционной составляющей, так и по откровенно сфабрикованным делам.

Вопреки воле большинства населения страны (проведенный по теме референдум провалился из-за плохой явки) западники заключили Преспанское соглашение с Грецией о переименовании государства, что открыло Северной Македонии дорогу в НАТО и ЕС, и провели обязательный для вступления в «цивилизованный мир» первый на территории Северной Македонии гей-парад.