Пророссийские лоббисты ведут работу в ПАСЕ – Джангиров

06.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Симпатизанты России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) убедили ее не настаивать на присутствии своих наблюдателей на украинских президентских выборах.

Об этом в эфире youtube-канала «Главновости» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ПАСЕ сейчас ведется спокойная работа российских и пророссийских лоббистов по возвращению делегации РФ. Среди тех, кто ведет эту работу, есть мнение, что не надо лишний раз обострять украинский вопрос. Есть же люди нейтральные, которые не против и Украину поддерживать, и чтобы Россия платила свой взнос. Я не сомневаюсь, что Россию попросили влиятельные депутаты в ПАСЕ не обострять этот вопрос», – сказал Джангиров.

Ранее сообщалось, что Кремле считают недопустимыми ограничения на работу наблюдателей от России на предстоящих президентских выборах на Украине, такие меры могут понизить уровень легитимности самих выборов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.