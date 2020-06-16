Пророссийские настроения растут, Украина поворачивается к Москве – мэр Ивано-Франковска

16.06.2020, Киев, Максим Карпенко

При нынешней власти Украина якобы выполняет «программу Москвы» и возвращается в лоно России.

Об этом в эфире телеканала «ОТБ Галичина» заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, на Украине растут пророссийские настроения, а предложенная недавно административно-территориальная реформа усиливает роль центра и ослабляет регионы.

«Мы видим, идет системное наступление, фактически мы возвращаемся к Москве, выполняем ту программу Москвы, которая написана для Украины. Может быть, не так откровенно, как это делал Янукович и «Партия регионов», скрыто, но по сути, фактически делается то же самое, что и делала «Партия регионов». Но делается скрыто для того, чтобы успокоить украинцев, что нет отхода от европейской интеграции, от национальных (принципов).

Но на самом деле, действия показывают то, что мы возвращаемся сейчас откровенно к Москве. И об этом свидетельствует рост такой партии, как «За жизнь», видим, как рейтинги их стремительно растут. Более того, мы видим, как силы Медведчука уже не только в центральной и восточной Украине, а тут, на Западной Украине, в каждом регионе – на Львовщине, на Тернопольщине, на Франковщине выстраивают свои силовые структуры, политические партии.

Они не называются, наверное «За жизнь», но они выстраивают те структуры, которые имеют целью дискредитировать в том числе украинцев, которые проживают в Галичине и имеют целью тем или иным способом влиять на экономическую, политическую и гуманитарную жизнь Франковщины и других регионов…

Мы должны говорить откровенно – сегодня идет вектор промосковский, пророссийский. Сегодня выполняется план, который невидимый, который, возможно, не откровенный такой, но он понятный, что сегодня мы разворачиваем Украину к Москве. Разными путями – через язык, через то, чтобы вместо децентрализации наоборот, централизация произошла.

Потому что что сейчас происходит – города областного значения пойдут под районы, под районные государственные администрации. Потому что вместо того, чтобы предоставить полномочия, административно-территориальное устройство говорит о том, что Львов, например, Франковск, Тернополь были в составе района. Мы никогда не были в составе района, потому что такие центры – это столицы регионов, столицы Западной Украины», – заявил Марцинкив.