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Досрочные выборы в Народное собрание Болгарии назначены на 27 октября. Однако шумные политические скандалы потрясают страну уже не первый месяц.

Большинство болгарских парламентских партий оказались на грани развала. Местные социалисты (БСП), с трудом избавились от своего многолетнего лидера – Корнелии Ниновой, которая публично говорила о симпатиях к России, и одновременно подписывала многомиллионные контракты на поставки оружия Киевскому режиму. Нинову обвинили в том, что именно её двуличная политика привела к потере огромного числа сторонников партии. Однако сама Корнелия отвергает претензии коллег и рвется участвовать в избирательной гонке вместе со своими сторонниками. Вероятно, социалисты пойдут на выборы двумя враждующими блоками, что существенно снизит их шансы получить достойный результат.

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Аналогичная ситуация сложилась и в партии турецкого меньшинства – ДПС. Волевым решением основателя этой политической силы и его почетного председателя, Ахмеда Догана, был изгнан со своего поста председателя, и вообще из партии, известный болгарский медиамагнат, русофоб и коррупционер, Делян Пеевски. Последний, продолжает отставать свои позиции. Страсти разгораются нешуточные. Люди вышли на улицы с протестами. Разделение партии грозит ДПС потерей влияния в стране.

Даже недавние «сиамские близнецы» – проамериканская партия «Продолжаем перемены» и их подпевалы из антироссийского движения «Да, Болгария» готовятся к разводу. Глава «ДБ», яростный борец с «влиянием Москвы», Христо Иванов остался весьма разочарован провальным участием их политического блока в прошлых выборах, и ищет себе новых союзников…

Пока болгарские евроатлантические партии воюют друг с другом в преддверии новых внеочередных выборов, здравые национальные силы наращивают своё влияние среди населения страны.

Немало болгар посчитали визит лидера партии «Возрождение» Костадина Костадинова в Москву проявлением личного мужества и принципиальности. Действительно, на фоне постоянной антироссийской истерии в местных СМИ, 80 процентов которых, к слову, принадлежит упомянутому уже, Деляну Пеевскому, участие болгарской делегации в международном форуме стран БРИКС, прошедшем в столице РФ, требовало немалой смелости!

Политическое движение «Возрождение», считающееся пророссийским и антинатовским, от одних выборов к другим собирает все больше сторонников и имеет реальные шансы получить в будущем составе Народного собрания Болгарии право на формирование правительства страны.

Существенное влияние на настроения в обществе имеет и Болгарская Православная Церковь. Новый Болгарский Патриарх Даниил совершил праздничную архиерейскую литургию в соборе святого Александра Невского. Слова Патриарха, сказанные в стенах главной православной святыни болгарской столицы, вызвали стон негодования у его противников, давно обвиняющего предстоятеля в близости к Русской Православной Церкви.

«Святой Александр Невский является также покровителем нашего освободителя – русского императора Александра II, и мы верим в его заступничество, как воина, и как стража русских войск и болгарского ополчения, отличившихся при обороне Шипченского перевала. Пусть Господь молитвами святителя Александра Невского поможет нам удержать святую Православную веру и этот завет: Бог не в силе, но в правде!».

Навязанные заправилами ЕС и НАТО антироссийские нарративы, всё с большей очевидностью отступают перед многовековыми традициями дружбы народов Болгарии и России.