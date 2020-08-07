Пророссийские силы в Белоруссии ждут тяжелые времена

07.08.2020, Минск, Артем Агафонов

Выборы президента Белоруссии подходят к своему концу. Предварительное голосование идет уже четвертый день, завтра будет «день тишины», когда любая агитация запрещена и о своих электоральных предпочтениях лучше помалкивать, а послезавтра и вовсе будет основной день голосования.

Так что воспользуюсь последней возможностью и поясню свою позицию по поводу выборов, из-за которых переругалась половина пророссийской тусовки.

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Я не поддерживаю и не собираюсь поддерживать ни одного из кандидатов. Своих для нас, ориентированных на союз и дружбу с Россией, на этих выборах нет. Знаю, у некоторых были иллюзии по поводу Лукашенко, но, думаю, за последний месяц ему удалось развеять такие иллюзии у большинства.

Сейчас в Белоруссии есть два основных кандидата. Первый – авторитарный правитель, который сейчас ведет себя непредсказуемо, ведет самую грязную избирательную кампанию в белорусской истории, дестабилизируя тем самым обстановку в стране.

Никто иной, как Лукашенко вдрызг разругался с Россией, заполнил информационное пространство антироссийскими «теориями заговора», мало чем отличающимися от таковых у националистов. В результате конфликта белорусская экономика уже несет миллиардные убытки и перспективы у нее безрадостные.

Сейчас, с точки зрения интересов пророссийского движения, он ничем не лучше тех же националистов. Второй кандидат – человек абсолютно случайный и некомпетентный в политике, зато с большим количеством националистов в окружении, зато обещающий перевыборы через полгода. Тоже серьезный риск.

В общем, у белорусов есть выбор из двух зол, но я считаю для себя неприемлемым даже агитировать за зло, которое мне кажется меньшим, не говоря уже о том, чтобы скандалить и навязывать кому-либо свое мнение. Такой выбор (или вообще отказ от выбора) должен быть делом личной совести каждого.

Рассчитывать на то, что, переизбравшись на шестой срок, Лукашенко вернется на те же позиции, на которых был раньше – верх наивности. Так, как было – уже не будет.

Он и раньше очень настороженно относился к любой неподконтрольной ему общественной активности, направленной на сближении Белоруссии и России, а сейчас мы и вовсе можем столкнуться с полноценной «охотой на ведьм» и попытками всех, кто симпатизирует России и настроен на интеграцию, принудительно впихнуть в официальный «евразийский» и «антиолигархический» дискурс. Якобы, мы, конечно, за союз с Россией, но там сейчас злой Путин и жадные олигархи. Вот будет там то, что нас устраивает – тогда да, конечно.

Суть этого дискурса – найти благозвучное обоснование для отказа от интеграции со всеми вытекающими. Позицию белорусских «антиолигархистов» можно представить себе так. Сидит себе невеста на выданье. Не слишком красивая, совсем не богатая, да еще и со скверным характером. Сидит и ждет принца. Сидит, а годы идут. И что самое интересное, принц неподалеку имеется и он даже не против. Но наша девица в комплекте к принцу хочет еще и полцарства и, когда понимает, что полцарства не получит, обижается и устраивает скандал на весь мир.

Хотите уподобиться этой девице? Тогда добро пожаловать на сторону Лукашенко. Вас ждет доступ к СМИ, поддержка государства и насмешки окружающих. Хотите оставаться собой и не торговать совестью? Приготовьтесь быть в оппозиции. В современной Белоруссии это неприятно, а будет еще неприятнее. И нынешняя поддержка Лукашенко на выборах в зачет не пойдет, нужно будет поддакивать каждый раз, когда ему что-нибудь взбредет в голову.

Поэтому я и не поддерживаю никого на этих выборах. Не время нам сейчас ругаться, отстаивая чуждых нам кандидатов. Время, которое наступит после выборов, простым не будет в любом случае. И в это время нам понадобится единство, которое мы сейчас так бездарно разрушаем.