«Пророссийский» политолог потребовал от русских смириться со зверствами нацистов

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

21 октября глава оперативного командования «Север» Объединенных сил НАТО в Европе немецкий генерал Йорг Фольмер на вопрос журналиста, рассматривает ли НАТО Россию в качестве врага, ответил: «Нет. С учётом нашей совместной истории «враг» – слишком сильное слово. Россия – противник».

Можно было бы ответить генералу Фольмеру, что его словесная эквилибристика сродни процессу битья столбом по вороне или вороной об столб – результат для птицы одинаковый. Однако вскоре произошли события, хоть и не связанные напрямую с интервью натовского генерала, но прекрасно раскрывающие тему, кем на самом считают Россию немецкие эксперты, формирующие образ нашей страны для германского общества.

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Буквально на днях Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан нацистами в деревне Жестяная Горка.

В 1942 году немецко-фашистскими оккупантами была сформирована айнзацгруппа из более чем 20 карателей, состоящая из немцев и австрийцев (командный состав и унтера), латышей и нескольких русских (рядовые исполнители), зверски уничтоживших 2600 человек местных жителей, среди которых были беременные женщины, старики, дети и военнопленные.

Йорг Фольмер (в центре).

Останки мучеников были обнаружены в общей могиле после освобождения Новгородчины войсками Красной Армии, а в 1947 году состоялось следствие и трибунал над карателями по делу массовых убийств советских граждан фашистами и их прихвостнями.

Событие примечательно тем, что до этого ни один советский или российский суд не квалифицировал массовые убийства советских людей в период гитлеровской оккупации как геноцид в силу его очевидности. Но теперь, видимо, пришла пора, когда вещи необходимо называть своими именами во избежание «альтернативных» суждений.

27 октября решение Солецкого районного суда прокомментировал известный немецкий политолог из числа «пророссийских» Александр Рар: «Сейчас, через 75 лет, достаточно ужасный случай признан геноцидом, но тогда фактически вся война должна быть пересмотрена как геноцид немцев против СССР».

Интересно, а как ещё можно оценивать действия нацистов, подавляющее большинство из которых были немцами, на оккупированных территориях СССР с конца июня 1941-го и по август 1944-го? Как не очень удачную демократизацию и окультуривание диких азиатов европейскими культуртрегерами «немного увлекшимися строгими мерами», в результате которых наша страна потеряла 27 миллионов своих сыновей и дочерей и треть национального богатства?

Обращённые в руины 1710 городов и посёлков городского типа, пепелища с остовами печных труб на месте 70 тысяч сёл и деревень, воронки и обугленные обломки вместо 32 тысяч заводов и фабрик – это всего лишь «отдельные достаточно ужасные случаи», а не часть планомерно проводимого геноцида на оккупированной территории СССР? Нет?

По-видимому, «пророссийский» политолог Рар так не считает, поскольку продолжает поучать: «Это открывает ящик Пандоры, который может привести к переоценкам и пересмотру истории. Немцы не будут отказываться от вины, но тогда они поднимут вопрос о преследовании тех же немцев со стороны победителей, Красной армии, будут это называть плохими словами».

Ну то есть, если вы и дальше будете вспоминать всякие неприятные вещи, которые иногда делали немцы у вас дома, то они так уж и быть признают своё поведение недостаточно европейским, но взамен припомнят вам «миллиард изнасилованных канареек», обнаруженных британским псевдоисториком Бивором, а уж красноармейцев ваших будут обливать помоями на всех углах, отказываясь признавать освободителями.

Ящик Пандоры, значит. Который злонамеренно открыли российский Следственный комитет и Солецкий районный суд. А до этого, получается, ящик Пандоры был закрыт и в последние 30 лет не было массового демонтажа и глумления над памятниками и могилами советских воинов в Европе, не было поползновений провести ревизию причин и результатов Второй Мировой войны, не было «СССР несёт равную вину с фашисткой Германией за развязывание войны в Европе».

Все эти польские, чешские, румынские, венгерские, болгарские и немецкие страдания последних 30 лет, в которых виноваты русские, советские, Красная Армия, ВКП(б) и лично Сталин. За то, что не дали спасти всех сирых и убогих американцам, да ещё их головы из грязных толчков достали, куда всех терпил скопом немецкий мальчик Ганс окунал.

Получается так, что пересмотром истории можно заниматься Польше, Румынии, Украине. Турции можно угрожать всем подряд признающим геноцид армян. Германии, получается, уже разрешено обходить острые углы и смягчать вину во всём, что не касается геноцида евреев. США и Великобритании вообще сам бог велел трактовать и переписывать историю так, как им выгодно в данный момент. России нельзя не то что заниматься пересмотром истории, но даже уточнениями её конкретных эпизодов.

Причём, господин Рар врёт или лукавит. У нас никогда не отрицали факт, что гитлеровское нашествие несло порабощение и смерть народам СССР. Его даже подчёркивали. Разница была в том, что план «Ост» предписывал одни народы, вроде цыган и евреев, уничтожать быстро и полностью, а другие должны были перед смертью помучиться и рабским трудом принести пользу Третьему рейху. За исключением коммунистов, комсомольцев, командиров и политработников Красной Армии, а также партизан, сотрудников госбезопасности и правоохранительных органов без разделения на национальности, которых нацисты массово уничтожали вскоре после идентификации.

Кто не верит – может изучить предвоенный людоедский приказ Гитлера «О комиссарах».

Но самая мякотка в «альтернативном мнении» политолога Рара заключена в следующих словах: теперь, мол, нет смысла заморачиваться с этими «потерявшими актуальность» делами. Дескать, политических и материальных последствий судебное решение иметь не будет и сравнивать евреев и советский народ не получится, так как «уже недостаточно очевидцев преступлений вермахта, совершённых во время Второй мировой войны».

И далее делается совсем уж замечательный вывод, что в Германии не отрицают планов нацистов по уничтожению славянских народов, а если даже кто-то попытается актуализировать эту тему, то она даже не будет обсуждаться на международном уровне, поскольку «война есть война».

Вот теперь всё встало на свои места. Оказывается, есть народ, в отношении геноцида которого свидетелей всё ещё достаточно, а для советского народа они в дефиците.

Вынуждены огорчить господина Рара. Да, большинство свидетелей зверств нацистов и их прихвостней против советского народа умерли, но Чрезвычайной комиссией по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков собраны и тщательно задокументированы десятки тысяч эпизодов, подпадающих под определение геноцида, массовых убийств советских граждан. С фотофактами, уликами и бесчисленными свидетельскими показаниями. Зачастую – по горячим следам. И, что самое важное, относящиеся к преступлениям, не имеющим срока давности.

Из чего следует, что нежелание сделать оргвыводы из решения Солецкого районного суда объясняется только «политической целесообразностью», как её понимают «наши западные партнёры».

Впрочем, эти финты ушами с их стороны мы уже проходили, когда юридические представители нашей страны в послевоенное время добивались выдачи или адекватных судебных приговоров укрывшимся в «демократических странах» нацистским преступникам. Несмотря на представленные улики и доказательства, подобные «эксперты» нам на все лады дудели «война есть война» и «собранных материалов недостаточно».

Да и гнусью отдаёт, когда какие-то политические болтуны считают понесённые миллионные жертвы одного народа геноцидом, а целого суперэтноса советский народ, заплатившего десятки миллионов жизней за свою и чужую свободу, как некие «сопутствующие потери». Кирзачом по хлебалу не хотите ли?

Как бы подводя итоги, господин Рар хочет сказать, что рассмотрение дел о геноциде 75-летней давности – занятие пустое, неблагодарное: «Что можно найти еще спустя 75 лет? Немцы скажут, что да, уничтожали 27 млн, но были договоры, дружба, попытка помириться. Это может восприниматься как попытка раскрыть раны, которые зажили. Кто-то может сказать, что да, Германия не до конца покаялась, но с общей политической точки зрения немцы не пойдут на это, потому что тогда завтра французы будут судиться с немцами, что и Франция претерпела геноцид, потом поляки скажут, что они жертвы геноцида и так далее».

В переводе с политологической фени, это значит, что нам предлагается не ворошить прошлое и молчать в тряпочку, потому что когда-то, при Горбачёве и Ельцине, российская власть договорилась с немецкой дружить домами.

Беда в том, что дружба эта оказалась какой-то очень уж однобокой, поскольку со стороны Германии дружить с нами хотят одной рукой получая нефть и газ по приемлемой цене, а другой рукой творя пакости политического, экономического и исторического свойства.

Пока был жив СССР, даже на Западе мало кто позволял себе усомниться в подвиге, жертвенности и героизме советского народа и его армии, в решающий вклад в победу над фашизмом. На официальном уровне уж точно. Но стоило советскому титану ослабеть, как всё святое в нём было безжалостно растоптано и оплёвано. И процесс этот, как видно, ещё не завершён.

Западом и Германией в первую очередь в нашей молодёжи и дальше будут воспитываться «коли-с-уренгоя», тщательно культивируя комплекс вины за всё, чтобы самим отмыться от рек пролитой крови, которая никак не даёт спокойно жить потомкам мародёров, насильников и карателей. И если на первое судебное дело о геноциде гитлеровцев в отношении советских людей так обострился «друг России», то что уж говорить о деятелях, вроде генерала Фольмера, для которого мы все «не враги, но противники».

С другой стороны, инициатива Следкома и решение Солецкого районного суда – хороший знак того, что российская власть заставила Запад рефлексировать и чувствовать свою вину за события прошлого. Теперь бы ещё за тошнотворных «властителей дум» взялись, имеющих свою, горбатую кочку зрения, на отечественную историю. Чтобы им кинопасквили за свои кровные средства снимать!