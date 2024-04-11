«Пророссийский ресурс Гагаузии не безграничен» – молдавский эксперт

Гагаузия была и остаётся флагманом пророссийских настроений в Молдове. Однако активность Запада, в том числе финансовая, и турецкий фактор на фоне отсутствия активности Москвы на данном направлении могут переломить настроения гагаузской общественности.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил молдавский политический аналитик, писатель и общественный деятель, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.

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ПН: Понятно, почему нынешняя власть пытается ликвидировать Гагаузию. Ими движет жажда реванша за 1994 год, о чём недвусмысленно заявляют Оазу Нантой и Анатол Цэрану. Готов ли народ Гагаузии сопротивляться этому реваншу?

Н.К.: Чем дольше Молдова, а вместе с ней и Гагаузия будут оставаться в контексте западного влияния, чем дольше будет длиться процесс так называемой евроинтеграции, который ведёт страну в пропасть – тем больше людей будет уезжать из страны и, в том числе, из автономии, покидая Родину навсегда. Тем сильнее оставшиеся жители будут заботиться исключительно о хлебе насущном и думать только о том, как прожить день сегодняшний и день завтрашний. О какой народной консолидации в таких условиях может идти речь?! И о каком, следовательно, организованном общенародном противостоянии реваншистским планам кишиневских нацистов в этом случае может идти речь?!

Николай Костыркин

ПН: Что в реальности хотят гагаузы, помимо хлеба насущного? Какова национальная мечта гагаузского народа на сегодняшний день?

Н.К.: «Национальная мечта» на сегодняшний день для всех жителей Молдовы, в том числе и для жителей Гагаузии, заключается в том, чтобы выжить – причём, желательно без серьезных потерь – в той турбулентности, которую нам обеспечила текущая геополитическая обстановка. Пока цена вопроса – человеческая жизнь, ни о каких идеях более высокого порядка говорить не приходится.

Единственное отличие гагаузов в данном контексте от большинства остальных жителей Молдовы заключается в том, что выжить они хотят, желательно, на своих условиях: сохраняя нынешнюю форму самоорганизации в виде автономии в составе независимой Молдовы, сохраняя язык, культуру и традиции. Но кишиневские компрадоры им активно в этом мешают, равно как и всему населению страны.

ПН: Новый башкан Гагаузии Евгения Гуцул не скрывает, что она член команды Илана Шора. В какой мере эта команда настроена на развитие Гагаузии?

Н.К.: А зачем ей это скрывать, если партия “Шор” выдвинула Гуцул в башканы, помогла сформировать команду и сегодня, пусть даже в контексте запрета политформирования, работает вместе с ней? На данный момент мы видим заявления об успешных результатах социально и экономически ориентированных переговоров Гуцул в Москве. Посмотрим, как эти договоренности будут реализовываться на практике.

Хочу отметить, что жители автономии пребывают в состоянии надежд на существенное улучшение своей жизни при участии нынешнего руководства Гагаузии. Теперь руководству важно эти надежды оправдать. Если этого не произойдет, всеобщего морально-психологического коллапса не избежать.

ПН: В экспертном сообществе бытует мнение, что у Илана Шора и его команды есть договорённость с Майей Санду по дестабилизации Гагаузии с целью создания повода для ликвидации автономии. Насколько обоснованы такие оценки?

Н.К.: Те эксперты, которые утверждают нечто подобное, как правило, относятся к лагерю евроатлантистов. Я говорю о лицах, которые заявляют о подобной версии открыто. Если представители противоположного лагеря не заявляют об этом открыто, логичный вопрос, почему. Может быть, дела обстоят несколько иным образом? Если есть доказательства, пусть предъявят их открыто и ответят своим именем за их подлинность и существенность.

ПН: В какой мере гагаузский народ связывает свою национальную мечту с Россией? Какую роль играет Россия в сознании гагаузов? Или пророссийская ориентация гагаузов – не более чем миф?

Н.К.: Если бы не сегодняшняя активизация Третьей мировой между Россией и Западом, если бы у России была возможность полноценно работать на территории Гагаузии и на территории Молдовы в целом, ни о каких, якобы, мифах в этом вопросе мы бы не говорили. Что заметно отличает гагаузов от других жителей Молдовы, так это крепкая, глубинная историческая память. Но всеобщая нищета и деньги Запада со временем могут сделать свое черное дело, и даже этот базис гагаузов истончится в нить.

ПН: Режим Санду пытается разжечь в Гагаузии национализм на антирусской основе («давайте избавляться от русификации и переходить на гагаузский язык»). Это проявилось и в высказываниях Санду во время посещения Гагаузии. Не секрет, что подобная стратегия сегодня успешно реализуется в Казахстане, Узбекистане, Киргизии – республиках, традиционно лояльных к русскому языку. Могут ли подобные ядовитые семена произрасти на гагаузской почве?

Н.К.: Эти семена уже растут в Гагаузии. В текущей точке бифуркации, к счастью, растут весьма неактивно. Но если на Западе поймут, на какие точки надавить, то дело дрянь.

ПН: В Гагаузии традиционно сильно влияние Турции. Однако не является секретом взаимная личная неприязнь между Майей Санду и Реджепом Эрдоганом – ещё со времени «дела учителей». Но если режим Санду и коллективный Запад попытаются использовать турецкий фактор для подрыва российского влияния в Гагаузии – насколько успешными могут быть эти попытки?

Н.К.: Любой крупный политический игрок действует в таких случаях диалектически. Если ему будет выгоден тот исход, который скажется фатально на судьбе той или иной страны, того или иного народа, то этот алгоритм действий будет запущен. Станет ли в данном случае исключением Эрдоган, или его преемник, покажет время.

ПН: Каково влияние в Гагаузии прозападных национал-предателей – Михаила Сиркели и проекта «Нокта»?

Чем меньше средств будет вливать противоположный геополитический лагерь на развитие деятельности инфлюенсеров в Гагаузии, тем больше будет влияние инфлюенсеров, спонсируемых евроатлантистами. Свято место пусто не бывает.

ПН: В какой мере Гагаузия готова выступить флагманом пророссийских настроений в масштабах всей Молдовы?

Н.К.: Гагаузия де-факто уже является флагманом пророссийских настроений в Молдове. Вопрос лишь в том, на какое ещё время Гагаузии и гагаузов хватит. Силы на сегодняшний день не равны, и ресурс Гагаузии не безграничен.

ПН: В чём, на ваш взгляд, главный итог визита Санду в Гагаузию?

Н.К.: Главный итог визита Санду в Гагаузию – это замечательный показатель того, как гагаузские чиновники разделились на три лагеря: против Санду, за Санду и отмалчивающиеся. В данном контексте стоит поблагодарить инициаторов этого события, потому что была продемонстрирована подлинная расстановка сил в автономии. Теперь будем смотреть, чья чаша весов в ближайшее время станет тяжелее.