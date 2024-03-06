Пророссийским в Белоруссии стало быть опасно? – известных активистов отдали под суд

Один из постоянных авторов «ПолитНавигатора» и председатель белорусской пророссийской инициативы «Гражданское согласие» Артем Агафонов во вторник предстал перед судом. Рассматривался иск о защите чести, достоинства и деловой репутации одной из журналисток белорусского телевидения, фигурировавшей в статье Артема, посвященной проблеме белорусских системных националистов.

Сама статья была посвящена не только и не столько этой журналистке, сколько крайне токсичному телеграм-каналу «Аналитические гусли», основу контента которого составляли оскорбления и клевета на пророссийских активистов. К самому суду у Агафонова претензий нет. Напротив, в своем телеграм-канале он пишет о высоком профессионализме судьи. В итоге стороны пришли к мировому соглашению – вызвавшая претензии статья, в которой действительно была одна спорная фраза, удалена, а заявившая иск журналистка отказалась от финансовых претензий, однако Агафонов вынужден оплатить услуги адвоката, и сумма для него оказалась весьма существенная, что вынудило автора впервые в жизни обратиться с просьбой о сборе донатов.

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В белорусских рублях ему нужно выплатить 3870 рублей, но реквизиты счетов в белорусских банках он сознательно не указывает из соображений безопасности. Донат от какой-нибудь организации, признанной в Белоруссии экстремистской, может легко подвести Артема под уголовное дело.

Поэтому он просит присылать деньги на карту банка Tinkoff 2200 7001 4691 4469.

В российских рублях сумма составляет примерно 110 тысяч. С учетом налога на доходы из-за границы- примерно 125 тысяч. Наживаться и искать дополнительную выгоду из этой ситуации Артем не собирается и обещает, если собрано будет больше, перевести излишки на Донбасс.

Примирение в суде с конкретной журналисткой, пишет в своем телеграм-канале Агафонов, для него не означает примирения с белорусскими националистами, и положительным итогом процесса он называет закрытие «Аналитических гуслей», которого он, собственно, и добивался.

Артем Агафонов

Еще более драматично складываются дела у другой белорусской пророссийской активистки и публицистки, координатора «Бессмертного полка» и соратницы Артема по «Гражданскому согласию» Эльвиры Мирсалимовой.

Ее судили… за пропаганду (демонстрацию, распространение) нацистской символики. Самая, что ни на есть «змагарская» и «экстремистская» статья, по которой осудили человека, чья ненависть к нацизму очевидна – ну просто никак «нацистка» не могла много лет организовывать «Бессмертный полк» в областном центре. Однако решение суда принято. Эльвире присудили крупный штраф, хотя побывать в наручниках и провести пару дней в изоляторе временного содержания ей тоже пришлось.

Эльвира Мирсалимова

Дожидаясь вступления в силу решения суда, Эльвира пока не комментирует детали дела, однако у себя в фейсбуке сообщила, что поводом для обращения в суд был репост в ее телеграм-канале Владлена Татарского, где он демонстрировал трофеи – всу-шные вещи со свастиками. На флаге со свастикой он стоял ногами. Еще одно проявление «экстремизма» – известные исторические фото, на которых коллаборационисты встречают немецко-фашистских захватчиков с бело-красно-белыми флагами.

Получается, погибший от рук украинского нацистского режима военкор Владлен Татарский теперь в Белоруссии – экстремист? Если за репост его материала белорусский суд осудил человека по экстремистской статье – получается так.

Суд и штраф – не единственные проблемы Мирсалимовой. По ней уже «работает» пропагандистская машина. Известный телепропагандист Григорий Азаренок уже написал пост, в котором безосновательно назвал православную и воцерковленную Эльвиру «сектанткой и еретичкой».

Получается, пророссийским в Белоруссии стало быть опасно? Если суд в отношении Агафонова все еще можно как-то списать на гражданский иск обиженной в лучших чувствах журналистки, то в случае с Мирсалимовой – типичное политически мотивированное решение и организатора «Бессмертного полка» фактически поставили в один ряд с бчб-змагарами.