18.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Прорумынская оппозиция подала русофобский иск на ЦИК Молдовы


Кандидат в президенты Молдовы от электорального блока Unirea, выступающего за объединение с Румынией, Дорин Киртоакэ подал в суд на ЦИК Молдовы в связи с открытием в России 38 избирательных участков для голосования на президентских выборах, назначенных на 1 ноября 2020 года.

Об этом он написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я подал в суд на Центральную избирательную комиссию по поводу открытия 38 избирательных участков в России на основании ложных запросов, и особенно в отношении 9 избирательных участков, предложенных для открытия в единственном здании – посольства Молдовы в Москве», – написал Киртоакэ.

Политик обращает внимание , что на президентских выборах в России будет открыто больше участков, чем на прошлогодних парламентских.

Ранее о том, что действующий президент Игорь Додон собирается «фальсифицировать выборы» при помощи российских избирательных участков заявила наиболее рейтинговый молдавский прозападный политик Майя Санду.

Отвечая на обвинения оппонентов, Игорь Додон напомнил, что на прошлых президентских выборах за рубежом проголосовало 150 тыс молдаван, из них 130 тыс за Майю Санду, но это не помогло ей выиграть.


«Для меня будет очень интересно, если выяснится, что некоторые онлайн-регистрации в странах ЕС были сделаны через IP, компьютеры из Кишинева. И тогда возникнет вопрос: что происходит?», – заявил Игорь Додон в эфире телеканала.

ЦИК Молдовы предлагает открыть 202 участка в 36 странах мира. Большинство участков будет открыто в Италии – 45, России – 38, США – 18, Румынии – 15, Германии – 11, Великобритании – 10. На прошлых выборах был открыт 81 зарубежный участок, в том числе, 15 в РФ. Окончательное решение о количестве открытых за рубежом избирательных участков будет принято до 26 сентября.

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