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Не Румыния, планирующая полное поглощение и ассимиляцию Молдовы, а Россия является страной, причем единственной, от которой якобы исходят угрозы безопасности Кишиневу. Об этом в эфире Radio Moldova заявил министр обороны РМ Анатолий Носатый.

«Угрозы безопасности Республики Молдова исходят от Российской Федерации. Однако в настоящее время непосредственной опасности из-за ситуации на поле боя в Украине нет. Героизм и самоотверженность украинского народа и ВСУ обеспечивают нашу безопасность», – сказал министр.

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Под мантры о российской угрозе правящий режим продолжает милитаризировать Молдову и подгонять её армию под стандарты НАТО. Носатый, в частности, заявил, что в ближайшем будущем ВС перейдут на исключительное использование западных технологий производства.

«Вся техника, которая будет использована военными национальной армии, — западного производства. Мы все меньше и меньше используем технику, унаследованную от Советского Союза, потому что она уже непригодна для использования, а во многих случаях еще и опасна, так как не обеспечивает правил безопасности. Дела улучшаются и будут становиться все лучше и лучше с точки зрения технического оснащения», – заключил министр.

В 2023 году, согласно исследованию, проведенному Global FirePower, Молдова занимала 143-е место из 145 государств мира в рейтинге военной силы, обогнав лишь два государства из Западной Африки и Азии – Бенин и Бутан. Данные, которые приводит портал radiomoldova.md, свидетельствуют: в стране имеется 6 тысяч солдат и 12 тысяч резервистов.

«По всей видимости министр обороны Носатый видит угрозу именно от стран Бенин и Бутан, так как от любой другой угрозы 2 радара и армия в 6000 человек защитить республику не смогут. Интересно, а сколько ещё радаров необходимо закупить, чтобы в рейтинге военной силы подняться ещё на одну ступень?» – иронично прокомментировал заявление военного министра депутат парламента Республики Молдова Александр Нестеровский, представляющий оппозиционный блок «Победа».

По словам депутата, нейтральный статус Молдовы никак не соответствует сегодняшней милитаризации страны с военными учениями с блоком НАТО и регулярными визитами генералов Североатлантического альянса.

«Нашей стране необходимо в первую очередь развивать экономику и поднимать уровень жизни граждан, а не играть роль пешки в геополитических играх коллективного Запада», – заключил Нестеровский.