Прорвать оборону ВС РФ можно ценой миллиона жизней – экс-генпрокурор Украины

Анатолий Лапин.  
03.07.2023 13:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 705
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские войска не смогут взять линию обороны российской армии, не заплатив за это огромными потерями.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска не смогут взять линию обороны российской армии, не заплатив за это огромными...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Пискуна, Украина никак не помешала России выстроить мощные фортификационные сооружения и линии обороны на всей протяженности фронта.

«Так не бывает. Во-первых, наступление происходит, когда по всем законам военным 4 к 1. Пока не будет 4 к 1, нельзя идти в наступление, тем более, мы ничего не могли сделать, и русские успели создать несколько линий эшелонированной обороны. Линия Маннергейма, мы же ее так и не взяли, и линию Мажино никто не взял. Ну почему нам об этом не рассказывают, что эту эшелонированную оборону взять нельзя – надо положить армию там, миллион.

Кому это надо? Ни Мажино, ни Маннергейма не взяли. Обходили. Так у нас такие линии обороны Мажино и Маннергейма сегодня на всем восточном фронте, как же мы можем их взять? Наши люди же не железные», – заявил Пискун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть