Прорвать оборону ВС РФ можно ценой миллиона жизней – экс-генпрокурор Украины

Украинские войска не смогут взять линию обороны российской армии, не заплатив за это огромными потерями.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пискуна, Украина никак не помешала России выстроить мощные фортификационные сооружения и линии обороны на всей протяженности фронта.

«Так не бывает. Во-первых, наступление происходит, когда по всем законам военным 4 к 1. Пока не будет 4 к 1, нельзя идти в наступление, тем более, мы ничего не могли сделать, и русские успели создать несколько линий эшелонированной обороны. Линия Маннергейма, мы же ее так и не взяли, и линию Мажино никто не взял. Ну почему нам об этом не рассказывают, что эту эшелонированную оборону взять нельзя – надо положить армию там, миллион.

Кому это надо? Ни Мажино, ни Маннергейма не взяли. Обходили. Так у нас такие линии обороны Мажино и Маннергейма сегодня на всем восточном фронте, как же мы можем их взять? Наши люди же не железные», – заявил Пискун.