Прорвав оборону ВСУ, российские войска зашли в Часов Яр

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Подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться за восточные окраины города Часов Яр.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают украинские ресурсы.

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«На Часовярском направлении российские войска мотострелковыми подразделениями при поддержке 32 единиц бронетехники перешли в атаку в направлении го́рода Часов Яр. ВСУ подбили/уничтожили 19 единиц бронетехники, однако штурмовой группе противника удалось достичь восточной части го́рода, микрорайон «Канал», высадить пеший десант и занять позиции вдоль улицы Зелёная в точке 48.59611, 37.8868», – сообщает украинский военкор Олег Петренко.

По его словам, на карту добавлено продвижение на участке шириной до 350 и на глубину до 850 метров.

Подтверждает российский успех и связанный в ВСУ украинский военно-аналитический паблик Deep State, занимающийся составлением карт. Отмечается, что сложилась «тяжелая ситуация восточнее Часова Яра», поскольку русские «зашли в крайние дома».

«Также были штурмы и на многоэтажки, но там противнику не удалось закрепиться. […] Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в Часовом Яре в ближайшее время могут начаться уличные бои», – предупреждает Deep State.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком тоже пишет об успехе ВС РФ на этом направлении.

«На Бахмутском направлении российские войска развивают наступление в направлении Часов Яра. По предварительной информации, подразделениям ВДВ удалось выйти через урочище Ступки к окраинам канала Северский Донец — Донбасс. Позднее появились сведения о достижении ВС РФ окраин микрорайона «Канал»: бойцы 98 воздушно-десантной дивизии зашли на окраины населенного пункта через лес со стороны трассы О0506 и проломили оборону украинских формирований на этом участке. Появившиеся кадры объективного контроля со стороны противника подтверждают факт атаки российских войск и их зацепление за окраины микрорайона на улице Зеленой. А с учетом того, что медиаресурсы ВСУ обычно выкладывают более выгодные для себя материалы, реальное продвижение ВС РФ может быть даже еще больше», – отмечает «Рыбарь».

А вот паблик «Архангел спецназа», который ведут бойцы российских ВДВ, вчера вечером описывал ситуацию так:

«98 ВДД ВДВ вышли к н.п. Новое, подошли к домам зачистив полностью лесополку, обстановка тяжелая, противник контратакует, пытается вернуть что сегодня потерял. В город не вошли. В небе летают много вражеских птиц, плотно работает артиллерия в обе стороны, применялась наша авиация».

Военный обозреватель Юрий Подоляка пишет, что поступает информация о продвижении российских штурмовых частей западнее Ивановского (Красного) по урочищу «Голубые Ступки».

«Если все так и есть, то сегодня следует ожидать логического продолжения этой операции по взятию под контроль холма находящегося чуть севернее, что обеспечит левый фланг наступления на Часов Яр. А противнику кровь из носу надо этого не допустить», – подчеркивает Подоляка.