Прорвав оборону ВСУ, российские войска зашли в Часов Яр

Игорь Шкапа.  
05.04.2024 08:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2669
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться за восточные окраины города Часов Яр.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают украинские ресурсы.

Подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и закрепиться за восточные окраины города Часов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На Часовярском направлении российские войска мотострелковыми подразделениями при поддержке 32 единиц бронетехники перешли в атаку в направлении го́рода Часов Яр. ВСУ подбили/уничтожили 19 единиц бронетехники, однако штурмовой группе противника удалось достичь восточной части го́рода, микрорайон «Канал», высадить пеший десант и занять позиции вдоль улицы Зелёная в точке 48.59611, 37.8868», – сообщает украинский военкор Олег Петренко.

По его словам, на карту добавлено продвижение на участке шириной до 350 и на глубину до 850 метров.

Подтверждает российский успех и связанный в ВСУ украинский военно-аналитический паблик Deep State, занимающийся составлением карт. Отмечается, что сложилась «тяжелая ситуация восточнее Часова Яра», поскольку русские «зашли в крайние дома».

«Также были штурмы и на многоэтажки, но там противнику не удалось закрепиться. […] Учитывая ситуацию с занятием противником позиций в окрестностях, в Часовом Яре в ближайшее время могут начаться уличные бои», – предупреждает Deep State.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком тоже пишет об успехе ВС РФ на этом направлении.

«На Бахмутском направлении российские войска развивают наступление в направлении Часов Яра. По предварительной информации, подразделениям ВДВ удалось выйти через урочище Ступки к окраинам канала Северский Донец — Донбасс. Позднее появились сведения о достижении ВС РФ окраин микрорайона «Канал»: бойцы 98 воздушно-десантной дивизии зашли на окраины населенного пункта через лес со стороны трассы О0506 и проломили оборону украинских формирований на этом участке.

Появившиеся кадры объективного контроля со стороны противника подтверждают факт атаки российских войск и их зацепление за окраины микрорайона на улице Зеленой. А с учетом того, что медиаресурсы ВСУ обычно выкладывают более выгодные для себя материалы, реальное продвижение ВС РФ может быть даже еще больше», – отмечает «Рыбарь».

А вот паблик «Архангел спецназа», который ведут бойцы российских ВДВ, вчера вечером описывал ситуацию так:

«98 ВДД ВДВ вышли к н.п. Новое, подошли к домам зачистив полностью лесополку, обстановка тяжелая, противник контратакует, пытается вернуть что сегодня потерял. В город не вошли. В небе летают много вражеских птиц, плотно работает артиллерия в обе стороны, применялась наша авиация».

Военный обозреватель Юрий Подоляка пишет, что поступает информация о продвижении российских штурмовых частей западнее Ивановского (Красного) по урочищу «Голубые Ступки».

«Если все так и есть, то сегодня следует ожидать логического продолжения этой операции по взятию под контроль холма находящегося чуть севернее, что обеспечит левый фланг наступления на Часов Яр. А противнику кровь из носу надо этого не допустить», – подчеркивает Подоляка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть