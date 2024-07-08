Прорыв фронта может случиться в конце лета – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 21:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия готовится к серьёзным событиям на фронте, которые должны произойти в конце лета.

Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готовится к серьёзным событиям на фронте, которые должны произойти в конце лета....

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«Сейчас начался второй этап летней военной кампании. Чтобы подойти к третьему этапу – идут удары по складам, предприятиям ВПК, аэродромам, чтобы не допустить, чтобы на Украину пришли F-16. И попутно оно попадает на гражданские объекты», – сказал Стариков.

«Нас ожидает эскалационная составляющая, которая по законам войны должна произойти в конце августа-начале сентября. Это будет какая-то заключительная фаза с наземной составляющей.

В позиционной войне генерального сражения быть не может, но произойдёт какое-то военное событие. Какое это будет военное событие – никто не знает. Может, на одном или нескольких участках фронта будет прорыв, как Брусиловский прорыв во время Первой мировой», – добавил он.

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