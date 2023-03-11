Прорыв границы украинской ДРГ: Может ли это повториться?

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«Кругом измена, трусость и обман», – записал Николай II 2 марта 1917 года в своем дневнике и отрекся от Престола. Написано 106 лет назад, а словно вчера.

Министерство обороны РФ 9 марта 2023 года сообщило о ракетных ударах возмездия по объектам украинской инфраструктуры за террористический акт, который совершили проукраинские диверсанты в двух населенных пунктах Брянской области. Наверное, обывателю это должно греть душу. Не стану комментировать удары, не о них речь. Вопрос, как такое могло случиться? И может ли повторится снова?

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Давайте разберемся по событиям. Как сообщили СМИ, 2 марта в села Брянской области Либучаны и Сушаны проникли вооруженные люди и открыли огонь по гражданским жителям. Есть пострадавшие. Вскоре ответственность за это взял на себя командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин. Это формирование после долгих попыток вступить в ряды ВСУ стало частью Интернационального легиона Украины, который был сформирован в августе 2022 года из граждан России, приверженцев ультраправых взглядов. Некоторые из них еще в 2014 году воевали на стороне Украины.

Таким образом, получается, что от этой акции устрашения официальный Киев легко может откреститься, что собственно и делает.

Но тот же Никитин, в беседе с Financial Times, слил заказчика:

«Да, конечно, эта акция была согласована [с властями Украины], иначе этого не могло быть».

С какими властями? Полагаю, что за ними стоит СБУ или ГУР. Поскольку дальше Никитин говорит о том, что его снабдили определенной разведывательной информацией:

«Как ты себе представляешь, что я прошел там сквозь тьму в ночи? Там заминированные мосты, там камеры, беспилотники с тепловым наведением, скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем не согласовывал, думаю, нас бы просто уничтожили».

Это Никитин рассказал об оборудовании границы со стороны Украины. Дело в том, что начиная с 2014 года, Украина начала реализацию проекта «Стена». Проект предусматривает «инженерно-техническое обустройство госграницы для обеспечения мониторинга и сдерживания незаконного перехода границы контрабандистами, диверсионными группами.

Сухопутный участок предусматривает следующие элементы:

-Системы электронно-оптического наблюдения -Электронно-сигнализационные комплексы -Контрольно-следовая полоса -Земляной ров шириной от 4 метров и глубиной в 2 метра -Бетонные рвы -Земляной вал, в ключевых местах бетонный. -Фортификационные сооружения -Башни -Рокады -Мобильные и стационарные боевые модули

В 2020 году на Украине планировали завершить строительство «Стены» к 2025 году, а общую готовность оценивали в 40%.

Вот о чем говорил Никитин. А что же со стороны России?

Наверное, диверсантам пришлось нелегко? Отнюдь. Ведь со стороны России не граница, а сплошная дыра! Почему?

После распада СССР административная граница между РСФСР и УССР получила статус госграницы. И все! Местами она даже не была демаркирована, то есть, не имела обозначения на местности пограничными знаками вплоть до 2014 года.

Если помните, в советское время границу охраняли пограничные войска КГБ СССР. По границе шла колючая проволока и вспахивалась, где было возможно, контрольно-следовая полоса (КСП). За каждый участок границы отвечала соответствующая застава. Заставы были сведены в отряды и т.д. По границе устанавливались вышки наблюдения за сопредельной территорией, на которых службу нес пограничный наряд. Имелись и средства технической сигнализации, а также выставлялись так называемые «секреты» на вероятных путях движения нарушителей. При этом пограничники вели разведку сопредельной территории. В штатной структуре погрануправлений приграничных районов имелись отделы оперативной деятельности. Именно они и занимались разведкой. Качество добываемых ими разведывательных данных было высоким.

Также застава оборудовала в своих интересах оборонительные сооружения на случай войны. Благодаря им, в первые дни Великой Отечественной войны, некоторые заставы держались не один день, проявляя настоящий героизм.

Вот примерно то же самое и следовало выполнить на новой границе, поскольку старая, оборудованная, осталась у соседей, входивших в СССР. Это же, ноеще более сложное и технически оснащенное строит у себя Украина. Но это немалые средства.

В России их не нашлось.

В 2003 году Федеральная Погранслужба была реорганизована в Погранслужбу ФСБ России. А в 2004 году по инициативе нового директора службы Проничева (информация от ветеранов погранслужбы) и уверен, что с подсказки наших заклятых «партнеров», принцип охраны госграницы был изменен с линейного (описан выше), на регионально-объектовый. Как в Европе. То есть РФ перешла от военно-административного к территориальному построению охраны госграницы.

Что сие означает? А то, что теперь задачей пограничников является не предотвращение незаконного проникновения иностранных граждан на территорию России, как такового, а предотвращение пересечения границы России любых граждан, транспорта и грузов, без надлежащим образом оформленных документов.

Вместо проволоки и КСП на границе теперь на дорогах оборудованы пункты пропуска. По замыслу, линия границы должна была оборудоваться техническими средствами слежения и сигнализации.

Ведь без инженерного обустройства и создания приемлемо-комфортных условий ее охраны статус государственной границы превращается в фиктивную декларацию намерений.

О том, что для технического оснащения границы «разрабатываются наземные подвижные радиотехнические комплексы и БПЛА (беспилотники), приборы сигнализации, видео- и радиолокационного, инфракрасного и тепловизионного наблюдения, сейсмодатчики, передающие информацию в режиме реального времени и другие новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса в своем интервью в марте 2010 года рассказал руководитель Центра военного прогнозирования полковник Анатолий Цыганок.

Однако гладко было на бумаге.

Еще в 2008-м году Пограничная служба ФСБ РФ перешла на полностью контрактную систему комплектования. А контрактники нуждаются в квартирах и хороших окладах. Граница, как правило, – «глушь». И за копейки там служить никто не желает.

В итоге на техническое оснащение, именно границы, средств остаётся крайне мало. Да и что в нынешнем понимании есть техническое оснащение? Прежде всего, оборудованные пункты пропуска.

То, что я не преувеличиваю, свидетельствует Борис Скупов:

«Самая сложная и самая неотложная проблема, которую предстоит решить до 2020 года – создание максимально комфортных условий для пересечения границы гражданами и транспортными средствами».

Как видим, речь об охране границы не идет. При этом следует понимать, что реальная стоимость 1 километра Государственной границы составляет порядка 500 тысяч долларов. Сухопутная граница только с Украиной имеет протяженность 1500,2 километров? и ее оборудование обойдется казне в 750,1 млн долларов США.

Поэтому напротив оборудованного Украиной участка границы, мы со стороны РФ можем увидеть лишь одинокий пограничный столб, пройти мимо которого в сторону России не составит труда.

Как горестно рассказали ветераны погранслужбы, сейчас, практически, охрана границы в России основывается на получении информации от агентуры, как на российской, так и на сопредельной территории. Наверное, это происходит быстро?

Как радостно сообщил 30 мая 2017 года автор статьи «Где кончается граница России»:

«Инновационно развивается оборудование Госграницы средствами связи. Всегда с ней были большие проблемы и сейчас они в основном решены. Теперь же в пограничных управлениях появились единые информационно-телекоммуникационные системы, в служебном обиходе получивших наименование «пограничного Интернета».

То есть, теперь скорость доведения информации о нарушении границы до оперативных подразделений реагирования высочайшая?

Но что же на деле?

А на деле, как сообщили СМИ о нападении на Любучаны и Сушаны:

«…первые сообщения о нападении начали поступать в 8:35 по местному времени. Один из первых звонков был связан с обстрелом «Нивы», в которой везли троих детей. В 9 утра в полицию позвонил житель Любечан, который рассказал, что ехал с женой на машине и его «остановили люди в белых халатах и приказали сидеть смирно».

В 10 утра, как утверждает телеграмм канал Baza, в оперативные службы поступило сообщение о том, что Сушанах «разгуливает группа из 17 вооруженных людей» (по версии «Коммерсанта», основные события происходили в селе Любечане). После 11 часов утра в полицию начали поступать сообщения якобы от жителей Любечан о том, что по селу идет обстрел. Издание утверждает, что в 12:39 жительница Любечан позвонила в полицию и сообщила, что «военнослужащие ВСУ» якобы взорвали дом.

Самое интересное, что и спустя 4 часа никаких сил быстрого реагирования на место происшествия не прибыло. «Добровольцы»-террористы беспрепятственно выполнили поставленные кураторами задачи и также беспрепятственно удалились. О чем СМИ и сообщили, а ближе к вечеру ЦОС ФСБ сообщил, что террористы выдавлены на сопредельную территорию во избежание потерь среди мирного населения, где и уничтожены огнем артиллерии.

Но, увы, выглядит это всё попыткой прикрыть вопиющие проблемы незащищенности нашей границы со страной, где ВС РФ ведут полномасштабные боевые действия уже второй год.

А ведь незадолго до вторжения ДРГ с Украины, 9 февраля, губернатор Брянской области Богомаз похвастался:

«Работа, проведенная по строительству защитных сооружений и опорных пунктов, получила высокую оценку командования Вооруженных сил России».

При этом еще 19 октября прошлого года президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина.

Любопытно, а если бы уровень террористической опасности не вводили, то на место происшествия вовсе никто бы не прибыл?

То, что по мере ухудшения положения ВСУ на фронте, будет нарастать диверсионная деятельность, организованная в России украинскими спецслужбами, – ясно, как Божий день. О чем написано огромное количество материалов, автором, в том числе. Так что этого следовало ожидать. Эта демонстрация была организована СБУ для проверки возможности проведения более серьезной акции.

Описанная ситуация свидетельствует о том, что вполне вероятно, что нас ждет терракт похуже, чем «Беслан» или «Норд-Ост». Если, конечно, мы ВСЕ! будем оставаться в состоянии глубокой прострации.

Что же делать?

Для начала, чиновники должны перестать врать самим себе, президенту и народу!

Хотел написать: «Перестать красть!», но потом подумал, что нужны реальные рекомендации, а не лозунги.

Необходимо назначить и провести расследование в отношении губернатора Брянской области Богомаза по факту доклада ложной информации на рабочей встрече с Командующими группировкой о завершении укрепления государственной границы и высокой оценки, данной военными ее состояния, которая попала в СМИ.

Также провести проверку в отношении военных, которые принимали эти объекты, и почему они получили высокую оценку?

По результатам расследования принять решение о наказании виновных в рамках административного и уголовного праворегулирования, в зависимости от степени и содержания вины. Это сделать следует обязательно, поскольку безнаказанность влечет за собой разложение всей организации. Читай России.

Назначить комиссию для проверки реального состояния технической оснащенности границы и наличия сил быстрого реагирования на ее нарушение. Если их нет, срочно сформировать. Пусть это будет и местное ополчение в том числе. Силы должны быть достаточные для пресечения проникновения вглубь страны сил противника, численностью до батальона включительно. Принять исчерпывающие меры для защиты и обороны областного центра.

Провести учения по пресечению действий нарушителей и террористических формирований.

Разработать план по реальному техническому и инженерному оборудованию государственной границы. Выделить необходимые силы и средства для выполнения этой задачи.

Осуществить аналогичные мероприятия на всей протяженности российско-украинской границы с приоритетом «А».

Учитывая действия США по обострению обстановки на границах России с Грузией, Казахстаном, республиками Прибалтики, провести мероприятия аналогичного содержания и направленности.

Особое внимание следует уделить безопасности анклава Калининграда, границы с Крымом, а также защищенности группировки ВС РФ в Приднестровье.