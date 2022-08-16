Прорыв под Угледаром: украинская оборона трещит по швам

16.08.2022  10:22 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Прорыв союзными войсками обороны противника на Угледарском направлении стал неожиданностью для вооруженных формирований Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Прорыв союзными войсками обороны противника на Угледарском направлении стал неожиданностью для вооруженных формирований Украины....

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«Этот участок фронта долгое время оставался довольно спокойным, поэтому активизация наших войск там стала неожиданностью для противника. Сейчас всё внимание ВФУ отвлечено на оборону на Артемовско-Северском направлении и удержание пригородов Донецка. Туда же стянута артиллерия. Им пришлось даже забыть о своей мечте про решительное наступление под Херсоном», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, теперь перед украинским командованием стоит «непростой выбор» – перебрасывать подкрепления под Угледар или «использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта».

«При тяжелых потерях, которые противник несет каждый день, это трудный выбор — он грозит потерей пригородов Донецка. Но сдавать Угледар без ожесточенного сопротивления там все-таки не захотят. Это поставит под удар Марьинку. Увеличение количества «точек напряжения» для ВФУ — очень правильное решение, оно позволит быстрее обрушить фронт», – резюмировал Болтенков.

Об успехах под Угледаром вчера сообщил официальный представитель вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин.

«Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом и развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории», – заявил Басурин.

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