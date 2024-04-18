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Российская армия может продавить украинский фронт или границу уже в этом году.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жорин надеется, что не посыпется одновременно вся украинская оборона, но считает вероятным сценарий крушения ее участков.

«Если сужать до поля боя, может ли там произойти обрушение – безусловно, если мы расслабимся, забьем, может произойти… Какой-то участок продавить при накоплении сил они могут, и мы это уже видели. Что россияне действительно могут, – это уперто давить на тех направлениях, которые они для себя избирают как направление основных усилий… Я не верю в то, что они продавят все участки одновременно, не верю в то, что они масштабных успехов в ближайшее время где-то достигнут, но то, что они будут продавливать и не только линию фронта, а и будут рассматривать как возможность нашу границу – да, это может быть, и абсолютно высока вероятность, что в этом году мы это будем видеть», – заявил Жорин.