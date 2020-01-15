Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza – лишь начало серии крупных техногенных аварий

15.01.2020, Киев, Игорь Петров

У ТРЦ Ocean Plaza в Киеве прорвало теплотрассу, горячей водой затопило первый этаж ТРЦ.

В результате десять человек получили ожоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кроме того, водой размыло проезжую часть дороги возле ТРЦ. «На ул. Антоновича, 174, на проезжей части дороги, произошел прорыв магистральной линии горячего водоснабжения. Вследствие порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия проезжей части дороги. Это привело к образованию ямы, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси. Спасатели части специальной пожарной техники, которые прибыли на место происшествия, вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе, 7 человек. А потом изъяли микроавтобус из образовавшейся ловушки», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве.

По информации службы 103, в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.

Аварийными коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение в районе аварии перекрыто.

«Оригинально мог для меня сегодня окончиться Старый Новый год. Имела все шансы свариться в кипятке в лифте, – описывает на своей странице в Фейсбуке свой визит в ТРЦ в этот день одна из посетительниц, Елена Сердюк-Слущаенко, – Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже “Океан Плазы” и водопадами хлынули прямо в обувный отдел. Девушка продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги скорее всего пострадали.

Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды. Я упрашивала ребят с рациями, чтобы поскорее заблокировали лифты т.к. сама минуту назад на одном из них поднималась. Ну, один при мне отключили с помощью перевернутой урны, об остальных не знаю… До “Ашана” в тот момент вода еще не добралась, но это дело времени. Никто не спешил обесточивать помещения, в общем, не дай Бог в нашем государстве ЧП.»

По мнению эксперта по энергетике Валентина Землянского, причиной прорыва теплотрассы стало отсутствие инвестиций в модернизацию теплоэнергетической инфраструктуры.

«28 лет не делалось ничего. Можно обвинять кого угодно. Никто не закладывался на финансирование поддержания в рабочем состоянии либо модернизации коммунального хозяйства. По Киеву это видно хорошо, в других городах – такая же проблема. И проблема это – в том числе и в тарифах.

Для руководителей стран СНГ Международное энергетическое агентство еще в 2004 году подготовило большую методичку где было сказано, что до тех пор, пока не будет проведена система центрального теплоснабжения и поставки горячей воды, ни о каком повышении тарифов на газ речи быть не может. Это было сказано нашими западными партнерами для руководителей четырех самых холодных стран – Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина.

Причем там речь шла о либерализации рынка центрального теплоснабжения и горячей воды. Ничего этого не произошло. В структуре тарифа сегодня основную часть занимает цена энергоносителей, газа. Об этом много говорилось, но воз и ныне там», – заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт подчеркнул, что ответственность за аварию теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza несут те чиновники, которые согласовывали документацию и давали разрешение на строительство. Кроме уголовной, они должны нести финансовую ответственность.

«От того, что они сядут, людям, которые обварились там, легче не станет. Вот если они рублем, гривной ответят, то в следующий раз другим не захочется брать взятки и подписывать разрешения. Сразу все начнет работать сильно лучше», – сказал он и добавил, что государство должно контролировать застройку и создание инфраструктуры на своей территории.