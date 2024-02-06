Прорыв ВС РФ может быть на сотни километров – украинский полковник

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 11:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия готовится бросить в бой на Купянском направлении огромную танковую армию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий Аэромобильных войск Украины полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готовится бросить в бой на Купянском направлении огромную танковую армию. Об этом...

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По мнению Якубца, помешать этому может плохая погода и раскисшие от грязи поля.

«У нас на Купянском направлении сейчас развернулась танковая армия российская. Насколько она боеспособна и укомплектована, и является угрозой? Это зависит от господина Буданова, который должен все эти вопросы коренным образом выучить. Потому что если эта армия ударит, то прорыв этой армии может составлять десятки километров, если не сотни.

Единственное, что может сейчас им помешать, – это погодные условия. То есть раскисшие поля, болото, что очень сильно ограничивает движение бронированной тяжелой техники на поле боя, и она будет в основном придерживаться дорог. То есть для нас будет более легко вести оборону. Но если земля подмерзла, это очень опасно», – заявил Якубец.

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