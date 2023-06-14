Прорыв ВСУ к Азовскому морю: Почему нет новостей?

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Шквал новостей относительно наступления ВСУ заметно иссяк. Возможно, причиной стало ухудшение погодных условий – идут дожди. Минобороны Украины в сводке об успехах за последние сутки официально лишь рапортует о преодолении нескольких сотен метров под Бахмутом, умалчивая об успехах в Запорожской области.

Военкоры сообщают, что и русские, и украинцы подтягивают резервы к Временскому выступу. Считается, что, прорвав российскую оборону тут, ВСУ имеют самый краткий путь к Мариуполю. По данным канала Семена Пегова, отбить у украинцев село Макаровка не удалось. Оно находится на высоте, и отсюда можно развивать дальнейшее наступление в сторону Азовского моря.

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«Им удалось немножко углубиться в нашу оборону на Временском выступе…Удалось им даже высоты взять… Они воспользовались сутками, когда был дождь и очень сильный туман – у нас не работала авиация и не работала аэроразведка беспилотниками. Но как только рассеялось и появилась возможность работать с воздуха – снова начали по ним лупить. Но стратегического эффекта они этим походом не достигли», – так характеризует обстановку общественник Владимир Рогов.

Обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что задумка российской стороны на этом участке фронта – максимально измотать наступающие части ВСУ.

«Окраины Макаровки, над которой пока не удалось взять контроль, а также Урожайного, Ровнополя, Старомайорского рискуют превратиться для ВСУ в еще одну мясорубку».

Думский генерал Андрей Гурулёв традиционно выдаёт в эфир позитивные новости:

«Нам главное, чтобы украинцы продолжали попытки наступления. Потому что при таких потерях их надолго не хватит. Да, у них еще есть резервы, далеко не все «Леопарды» мы спалили. Но этот «Леопард» оказался не тем оружием, которого нужно боятся. Он ничем не лучше наших современных танков – ни по защите, ни по системе управления огня, ни по дальности, ни по точности. А наши танковые экипажи война уже всему научила», – уверяет депутат.

Тем временем, ВСУ продолжают диверсии в тылу Запорожской области. Сегодня в районе Мелитополя произошел подрыв железнодорожного полотна.

Политолог Сергей Марков предупреждает о подготовке инсценировки:

«Украинские власти пытаются переломить всеобщее убеждение в мировых СМИ о неудаче контрнаступа ВСУ. Для этого СБУ и ГУР МО готовят фейковые съёмки якобы успехов ВСУ и якобы зверств армии России. Сделаны 700 комплектов военной формы армии России. Готовится фейковая постановка якобы массового захвата в плен солдат армии России», – предостерегает Марков.