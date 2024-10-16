«Прорывное решение!»: НАТО будет переносить на Украину производство оружия – экс-посол при ЕС

Анатолий Лапин.  
16.10.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


НАТО разрабатывает план, в рамках которого можно было бы создать на Украине заводы по производству и ремонту западного оружия, передаваемого в ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший представитель Украины при ЕС, замглавы администрации президента времён Петра Порошенко Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО разрабатывает план, в рамках которого можно было бы создать на Украине заводы по...

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«Мы, наконец, должны начать производить оружие на территории Украины. Кстати, сейчас обсуждается в рамках «Рамштайна» и среди наших партнеров вопрос отдельного плана, как инвестировать в Украину, чтобы Украина могла сама производить все оружие, необходимое для нашей обороноспособности.

В частности, очень интересно, там идет речь, например, и о том, что Украина могла бы производить запчасти для оружия западного образца», – радовался он.

«Я думаю, что это было бы прорывным решением, потому что чем больше мы будем производить оружия на украинской территории, тем более мощными будем с точки зрения защиты наших интересов, мощнее будут наши вооруженные силы», – убеждал Елисеев.

Напомним, накануне ВС РФ нанесли эффективный удар по бронетанковому заводу в Николаеве пятью ракетами «Искандер».

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