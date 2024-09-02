«Просчитались» – член оборонного комитета Рады расписал причины краха под Покровском

Вадим Москаленко.  
02.09.2024 22:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское командование, бездарно распорядившись имеющимся ресурсом, совершило несколько ошибок, которые привели к катастрофе под Покровском.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование, бездарно распорядившись имеющимся ресурсом, совершило несколько ошибок, которые привели к катастрофе под...

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«Наши провалы на Покровском направлении связаны не столько с нехваткой людей и оружия, сколько с неэффективным использованием того ресурса, который есть… Они смотрели на количество бригад, на количество средств – и считали, что этого достаточно, чтобы сдержать напор или, по крайней мере, долго сопротивляться… и если отступать, то отступать организованно и медленно. Судя по всему, был просчёт…То, как продвигались русские и происходила сдача населённых пунктов, свидетельствует о том, что координации между войсками нет, и управленческие решения принимались неправильные.

У нас бригада стачивается фактически до нуля, после чего её отводят на восстановление в тыл, а в худшем варианте – на вторую-третью линию. И на её место заходит другая бригада, которая может быть недавно сформирована, не имеет костяка офицеров, сержантов, солдат, которые имеют боевой опыт, и она просто не выдерживает напор и отступает. Иногда организованно, иногда хаотично», – сказал Рахманин.

Также значимой причиной он назвал состояние фортификаций.

«Чтобы остановить врага, недостаточно просто вырыть окоп, сфотографировать и опубликовать в «Фейсбуке» [запрещён в РФ], он должен быть надлежащим образом оборудован. Ну и понятно, что даже самые совершенные сооружения ничего не стоят, если там нет личного состава. А у нас есть случаи, когда вырыли сеть окопов, а людей там нет», – сокрушался депутат.

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