Просчёт не мой, но грех беру – Прилепин о первом этапе СВО

СВО с первых же дней пошла «не по плану».

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если бы мы зашли сразу в Киев, как мы выправили ситуацию в Казахстане накануне СВО, тогда можно было бы что-то обсуждать. И действительно – на это был расчет. Мы собирались закрыть небо, подавить огневые точки. Ребята заезжали, им дали адреса. Вот здесь офис «Азова», здесь «Правый сектор», здесь сидит Зеленский.

Каждая группа должна была быстренько заехать и всех их нивелировать. Такой был расчет, но ко второму-третьему дню стало понятно, что ничего из этого не произошло, и нам предстоит небывалая кровавая жатва, потому что обратно не отыграешь», – рассуждал Прилепин.