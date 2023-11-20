Просчёт не мой, но грех беру – Прилепин о первом этапе СВО

Елена Острякова.  
20.11.2023 19:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО с первых же дней пошла «не по плану».

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО с первых же дней пошла «не по плану». Об этом в интервью скандальной...

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«Если бы мы зашли сразу в Киев, как мы выправили ситуацию в Казахстане накануне СВО, тогда можно было бы что-то обсуждать. И действительно – на это был расчет. Мы собирались закрыть небо, подавить огневые точки. Ребята заезжали, им дали адреса. Вот здесь офис «Азова», здесь «Правый сектор», здесь сидит Зеленский.

Каждая группа должна была быстренько заехать и всех их нивелировать. Такой был расчет, но ко второму-третьему дню стало понятно, что ничего из этого не произошло, и нам предстоит небывалая кровавая жатва, потому что обратно не отыграешь», – рассуждал Прилепин.

Он признался, что глубоко переживает за все жертвы войны, но готов принять этот грех на себя.

«Я для себя просто понял, что раз я присутствовал с самого начала этой истории, тянул ее на себе, я приму на себя тот грех, который я совершаю. Я буду тянуть ее дальше и не сделаю вид, что, ах, мы о совсем другом мечтали», – сказал Прилепин.

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