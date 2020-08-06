Просербские и пророссийские партии Черногории объединились в оппозиционный союз

06.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Одиннадцать различных партий объединились в предвыборный блок «Будущее Черногории» для того, чтобы бороться с прозападным режимом Мило Джукановича и поддерживающими его либералами, националистами и албанцами.

Лидером блока стал профессор Машиностроительного факультета Черногорского университета в Подгорице, доктор технических наук Здравко Кривокапич.

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Здравко Кривокапич

В новый предвыборный блок, объединивший все просербские и пророссийские силы Черногории, вошли партии Демократический фронт, Социалистическая народная партия, «Объединенная Черногория», Трудовая партия, Народное движение, Правильная Черногория и другие политические силы.

Новый альянс однозначно высказался в поддержку Сербской православной церкви в Черногории и ее борьбы с дискриминационным «Законом о свободе вероисповедания».

«Литии (протестные молебны и крестные ходы СПЦ – ред.) – это правда, – прокомментировал позицию блока по отношению к ситуации вокруг СПЦ в Черногории сербскому изданию «Курир» Здравко Кривокапич. – Правда освободила людей. Освобожденный народ с величественным крестом в величественном молчании отправил четкое послание: «Мы не отдадим святыни!». С нас хватит лжи и мистификаций. Это голос, который правительство не уважает. Тот, кто не уважает голос своего народа, должен оставить власть».

В свою очередь, один из лидеров главной оппозиционной силы Черногории – «Демократического фронта», Андрия Мандич в заявлении для СМИ сказал, что список возглавляет беспартийный человек, профессор Университета.

Это говорит о желании включить в политическую борьбу всех тех трудолюбивых и хороших людей, которые готовы к конкретным политическим действиям, на самых ответственных постах в будущем правительстве.

Просербская и пророссийская оппозиция Черногории готовы к борьбе за страну

На парламентских выборах, которые, если не внесет коррективы пандемия, должны состояться 30 августа, блоку «Будущее Черногории» предстоит бороться с правящей Демократической партией социалистов, другими прозападными и националистическими партиями, а также традиционно поддерживающими режим партиями албанцев, хорватов и бошняков.