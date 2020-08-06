06.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Сербия, Судебный произвол, Цензура, Черногория
Просмотров:

Просербские и пророссийские партии Черногории объединились в оппозиционный союз


Одиннадцать различных партий объединились в предвыборный блок «Будущее Черногории» для того, чтобы бороться с прозападным режимом Мило Джукановича и поддерживающими его либералами, националистами и албанцами.

Лидером блока стал профессор Машиностроительного факультета Черногорского университета в Подгорице, доктор технических наук Здравко Кривокапич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Здравко Кривокапич

В новый предвыборный блок, объединивший все просербские и пророссийские силы Черногории, вошли партии Демократический фронт, Социалистическая народная партия, «Объединенная Черногория», Трудовая партия, Народное движение, Правильная Черногория и другие политические силы.

Новый альянс однозначно высказался в поддержку Сербской православной церкви в Черногории и ее борьбы с дискриминационным «Законом о свободе вероисповедания».

«Литии (протестные молебны и крестные ходы СПЦ – ред.) – это правда, – прокомментировал позицию блока по отношению к ситуации вокруг СПЦ в Черногории сербскому изданию «Курир» Здравко Кривокапич. – Правда освободила людей. Освобожденный народ с величественным крестом в величественном молчании отправил четкое послание: «Мы не отдадим святыни!». С нас хватит лжи и мистификаций. Это голос, который правительство не уважает. Тот, кто не уважает голос своего народа, должен оставить власть».


В свою очередь, один из лидеров главной оппозиционной силы Черногории – «Демократического фронта», Андрия Мандич в заявлении для СМИ сказал, что список возглавляет беспартийный человек, профессор Университета.

Это говорит о желании включить в политическую борьбу всех тех трудолюбивых и хороших людей, которые готовы к конкретным политическим действиям, на самых ответственных постах в будущем правительстве.

Просербская и пророссийская оппозиция Черногории готовы к борьбе за страну

На парламентских выборах, которые, если не внесет коррективы пандемия, должны состояться 30 августа, блоку «Будущее Черногории» предстоит бороться с правящей Демократической партией социалистов, другими прозападными и националистическими партиями, а также традиционно поддерживающими режим партиями албанцев, хорватов и бошняков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть