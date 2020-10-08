Прощаемся с иллюзиями. Украина и РФ больше не будут друзьями – Копатько

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Отношения между Российской Федерацией и Украиной испортились окончательно и бесповоротно.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Картина в российско-украинских отношениях очень печальная. Этот слом произошёл с осени 2013 по весну 2014 года, когда подавляющее большинство граждан, до Майдана, относились к России хорошо, и отношения с Россией считались дружественными, Россия считалась братской страной и стратегическим партнёром, порядка 80% граждан.

И этот слом произошёл. Когда-то количество считающих Россию агрессором и недружественной страной находились в зоне стратегической погрешности. Сейчас всё с точностью да наоборот – Россию считают стратегическим партнёром и дружественной страной подавляющее меньшинство украинских граждан. Такая на сегодняшний день реальность.

В целом негативный фон в отношениях России и Украины, и в общественном мнении, в котором отражается по той причине, что есть политический конфликт между руководством России и Украины, отсутствие какого-то вменяемого и внятного диалога. Отношения испортились окончательно и бесповоротно», – сказал Копатько.

Он подчеркнул, что процесс тотальной украинизации выходит на завершающую стадию, поэтому вернуть добрососедские отношения между Россией и Украиной в ближайшем будущем не получится.

«На Украине всё русское выдавливается, и этот процесс уже выходит в завершающую стадию. Потому что если ещё пять-шесть лет, когда даже обучения нет, даже разговоры о том, что «кто вам мешает говорить на русском языке» канут в лету, потому что когда ты не можешь читать книги на русском, не можешь учиться, смотреть телевидение, говорить о чём-то не приходится.

И даже когда в парламенте голосовали о сохранении статуса русского языка – проголосовали только три человека. О чём мы можем говорить после таких голосований и оценок? Причём люди, которые, наверное, считаются знаковыми, просто не присутствовали в зале заседаний…

То есть в принципе отношения России и Украины безвозвратно потеряны. Давайте больше не будем строить иллюзий, это уже сложилось. Вектор на Запад чётко выбран, политические элиты и бизнес-элиты ориентированы на Запад. Всё, что касается российско-украинских отношений в большом объёме торговли, то это больше идёт на пользу Украине, чем России. Ну и перспектив при таком подходе – я считаю, что мы потеряли друг друга. То есть того, когда мы считали друг друга братскими народами – этого уже нет. И полагаю, в ближайшем будущем такое и не вернётся», – резюмировал эксперт.