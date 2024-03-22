Прощай ДнепроГЭС: мощнейшая ракетная атака погружает Украину в блэкауты

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Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Украины.

В ряде городов Украины начались отключения света и введены аварийные графики, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Сегодня наши ВКС и ракетчики провели новый мощный удар по Украине. Похоже, что вчерашний удар (гораздо менее мощный, хотя и были поражены многие важные цели) носил по большей части разведывательные цели. Все началось около полуночи, когда с юга на территорию правобережной Украины, подконтрольную режиму Зеленского, начали заходить одна за одной несколько групп «гераней». Они работали по практически всей территории правобережной Украины и, судя по дальнейшим действиям, их задачи на первом этапе полета тоже были именно разведывательными. Они вскрывали систему ПВО противника, подготавливая основной удар (а уже затем отработали по своим целям)», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, затем взлетело 13 ТУ-95МС и примерно в 4.30 дали залп из района Каспия.

«Следом, примерно в 5.05, был дан залп из нескольких «Искандеров» из Крыма по целям в Запорожской и Днепропетровской областях. Одновременно было поднято несколько бортов Ту-22М3, а Ту-95МС дали второй залп Х-101. Примерно в 5.30 крымские «Искандеры» дали второй залп по Кривому Рогу, а другая ракетная бригада из Белгородской области нанесла свой удар по выявленным целям противника в Харьковской области. Примерно в это же самое время «герани», выполнив свои разведывательные функции начали наносить удары по своим целям (аэродромам базирования авиации ВСУ). Около 5.50 был дан второй массированный залп ракет по Харьковской области («Искандеры» и возможно РСЗО «Торнадо»). Буквально следом за ними Ту-22М3 отработали «Кинжалами» по району Запорожья и Днепропетровска. Потом были новые удары «Искандеров» по району Харькова и Кривого Рога. Причем в Харькове и окрестностях местные насчитали около 15 прилетов, в городе лег интернет и начались перебои со светом. Также перебои со светом фиксируются по всей правобережной Украине, не считая западной, но туда Х-101 только долетают. Судя по взрывам и последствиям в других украинских областях, кроме военных объектов, целями налета были в первую очередь объекты энергетической инфраструктуры», – добавил Подоляка.

Представители киевского режима на местах подтверждают прилеты и проблемы со светом.

Так, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры, а потом объявил о введении графиков аварийных отключений.

Винницкий гауляйтер Сергей Борзов пожаловался применение со стороны России гибридной тактики БПЛА крылатых ракет, тоже признав попадание в объект критической инфраструктуры.



Харьковский мэр Игорь Терехов отмечает, что в городе проблемы не только со светом, но и с водоснабжением.

Поражены объекты и в Запорожье, по которому было нанесено восемь ракетных ударов.

Кроме того, в сети появились кадры поражения ДнепроГЭСа.

«В Харькове помимо подстанцией и прилета по ТЭС-3 был поражен завод «Электротяжмаш». На ТЭС и заводе пожары. Также повреждена Змиевская ТЭС. В большинстве районов города нет света. На Днепрогэсе уничтожены или повреждены машинные залы. Также повреждены линии ЛЭП в центральных районах Украины. На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область)», – подводит промежуточный итоги эксперт Центра военно-политической журналистки Борис Рожин.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал сегодняшний удар «самой масштабной атакой на энергетику Украины за последнее время».

«Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии», – пожаловался министр.