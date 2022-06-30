Прощай доллар! Госдума приняла закон о выплате внешнего долга России в рублях

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Расчеты по внешним облигационным займам можно будет осуществлять в рублях до конца года.

Такой закон Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях, передает корреспондент «Политнавигатора». «Законопроект направлен на ситуацию, которая возникла в связи с действиями относительно нашего долга, замораживания наших средств, и предусматривает до конца этого года временную норму – долг выплачивать в рублях», — сказал председатель бюджетного комитета Андрей Макаров.

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Документ разработали в правительстве после того, как власти США отказались продлить лицензию на получение инвесторами платежей в долларах по государственным долговым обязательствам РФ.

Кроме того, инициатива связана с тем, что российский центральный депозитарий не может дальше проводить платежи в евро, так как Евросоюз включил его в «санкционный» список.