16.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Жителям Украины пора давно осознать, что действующая власть является их главным врагом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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По данным ЮНИСЕФ 22% населения Украины испытывают острую нехватку пищи. По мировым стандартам в Украине 19 миллионов граждан являются нищими, а это примерно 52% всего населения, то есть практически каждый второй.

А чем в это время занята Верховная Рада? Депутаты переименовывает сёла и посёлки. Теперь в «незалежной» есть Нью-Йорк: с бездорожьем, деиндустриализацией, безработицей и нищетой. Кстати, этот населенный пункт в 1892 году действительно назывался Нью-Йорком, когда он был немецкой колонией. Можно сказать, что Зе-власти сделали всё, чтобы сегодня не только маленький пгт стал колонией, но и некогда большая страна – Украина.

ВР также переименовала село Кийданцы Ивано-Франковской области в село Киданч, и село Хымчин Ивано-Франковской области в село Химчин. Но самое интересное, что в рамках так называемой «декоммунизации» власть имущие «слуги» переименовали село Голобородько в Полтавской области в село Новосёловка, которое названо в честь Ивана Голобородько, руководившего отрядом красных партизан и установившим коммунистическую власть на украинской территории.

Символично, что фамилия Голобородько привела к власти Владимира Зеленского, который удачно сыграл честного и справедливого президента Украины Василия Голобородько в сериале «Слуга народа». За третий год «царствования» на Украине Зеленский стал полным антиподом своего экранного персонажа, за что снискал народную ненависть.

Уверен, что «декоммунизацию» Голобородько можно считать началом конца Зе-Голобородько, которого вверенные ему «слуги» в любой подходящий для них момент предадут и уничтожат.

Жителям Украины пора уже понять, что постмайданная власть – это преступники и враги украинского народа. Только в составе России, своей исторической Большой Родины, можно развивать экономику, создавать Глобальные проекты, иметь суверенитет и защищать свои интересы.