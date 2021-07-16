16.07.2021, Донецк, Алексей Муратов
 
Авторская колонка, Дзен, Политика, Украина
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Прощай, Голобородько: Зеленского уничтожат собственные «слуги»

Новости УкраиныЖителям Украины пора давно осознать, что действующая власть является их главным врагом. Об этом...

Жителям Украины пора давно осознать, что действующая власть является их главным врагом.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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По данным ЮНИСЕФ 22% населения Украины испытывают острую нехватку пищи. По мировым стандартам в Украине 19 миллионов граждан являются нищими, а это примерно 52% всего населения, то есть практически каждый второй.

А чем в это время занята Верховная Рада? Депутаты переименовывает сёла и посёлки. Теперь в «незалежной» есть Нью-Йорк: с бездорожьем, деиндустриализацией, безработицей и нищетой. Кстати, этот населенный пункт в 1892 году действительно назывался Нью-Йорком, когда он был немецкой колонией. Можно сказать, что Зе-власти сделали всё, чтобы сегодня не только маленький пгт стал колонией, но и некогда большая страна – Украина.

ВР также переименовала село Кийданцы Ивано-Франковской области в село Киданч, и село Хымчин Ивано-Франковской области в село Химчин. Но самое интересное, что в рамках так называемой «декоммунизации» власть имущие «слуги» переименовали село Голобородько в Полтавской области в село Новосёловка, которое названо в честь Ивана Голобородько, руководившего отрядом красных партизан и установившим коммунистическую власть на украинской территории.

Символично, что фамилия Голобородько привела к власти Владимира Зеленского, который удачно сыграл честного и справедливого президента Украины Василия Голобородько в сериале «Слуга народа». За третий год «царствования» на Украине Зеленский стал полным антиподом своего экранного персонажа, за что снискал народную ненависть.



Уверен, что «декоммунизацию» Голобородько можно считать началом конца Зе-Голобородько, которого вверенные ему «слуги» в любой подходящий для них момент предадут и уничтожат.

Жителям Украины пора уже понять, что постмайданная власть – это преступники и враги украинского народа. Только в составе России, своей исторической Большой Родины, можно развивать экономику, создавать Глобальные проекты, иметь суверенитет и защищать свои интересы.

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