«Прощай немытая Московия!» – освобождённые «херои» хорохорятся на камеру

07.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Прибывшие в Киев освобождённые в ходе обмена украинцы не выглядят измождёнными и готовы и дальше «бороться с агрессором».

Об этом свидетельствует ряд заявлений, которые сделали бывшие заключённые прямо в аэропорту Борисполь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается, до победы ещё очень далеко, враг силён и сдаваться не собирается. Слава Украине!» – заявил один из самых одиозных участников обмена Олег Сенцов, осуждённый за попытку совершения теракта в Крыму.

«Что хотите сказать крымчанам?» – спросили журналисты украинского националиста из Крыма Владимира Балуха.

«Крымчанам? Слава Украине! Мы вернёмся, всё равно мы будем вместе. У меня уже внук на Украине, ой, в Крыму, в украинском Крыму, ходит в вышиванке», – заявил он и добавил, что планирует остаться на Украине.

«В Крым ему нельзя, я «бандерка», его так воспитала, сына своего, что он тоже такой», – объяснила встречающая сына мать Балуха.

Стоит отметить, что ни Сенцов, ни Балух не выглядели особо измождёнными, несмотря на постоянные сообщения в СМИ о том, что «политвязни» шли на рекордные голодовки.

«Нормальные ощущения, патриотические. Очень хорошо, что вернулся и прощай немытая Московия», – смело заявил несостоявшийся малолетний украинский диверсант Павел Гриб.

Другой освобождённый, один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, рассказал о странной дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» и откровениях генерал-лейтенанта ФСБ.

«У меня есть определённые отношения, может вас это удивит, я знаю, что Вадим Рабинович в оппозиционной партии «За життя», но у меня с ним хорошие отношения со времён последнего майдана, он нам очень сильно помогал. Хоть он сейчас там в оппозиции, в действительности он был таким майданщиком, что мама не горюй. Если бы вы знали всё, что он сделал!», – рассказал Карпюк.

«Как нам достичь победы в борьбе с российским агрессором?» – спросили журналисты националиста.

«Единственное, что есть у вас, украинцы, единственное, что мне помогло, когда я сидел в московских тюрьмах, это ваше единство. Представьте себе, генерал-лейтенант ФСБ, впервые он эти слова мне сказал в апреле 2014-го, а потом трижды их повторял: «Николай, вы думаете, нам Донбасс нужен? Зачем он нам нужен, дотационный регион, туда немеряно денег надо вложить! Нам нужен Юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон. И вообще, мы забираем у вас Левобережную Украину, вот только не решили, Киев забрать себе или отдать Западу? Пусть поляки забирают». Это он мне трижды говорил.

Это был реальный план, я видел по его глазам. Но почему он не получился? Они рассчитывали на развал Украины», – заявил Карпюк.

Отметим, что слова Сенцова очень порадовали экс-командира нацбатальона «Донбасс», нардепа VIII созыва Семена Семенченко.

«Рад слышать, что Сенцов говорит не только об освобождении заложников но и о продолжении борьбы. И о будущей победе. Это значит, что человека не сломали. Это значит, что мы не получили новую Надю. Молодец», – написал Семенченко у себя в «Facebook».