Прощай Одесса: летом Россия создаст «санитарную зону» для Крыма – украинский эксперт

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Если атаки украинской армии на Крым продолжатся, то Россия пойдет на создание «санитарного коридора» на юге Украины, отрезав ее от выхода к Черному морю.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Куща, ожидать этого следует уже летом текущего года.

«Атаки морских дронов будут продолжаться, найти какое-то противоядие достаточно сложно. Плюс, ракетные удары по Севастополю, по Крыму, возможны атаки на Крымский мост – Британия сейчас рекомендует сконцентрироваться на морских атаках морскими дронами, именно на атаках на Крым, Севастополь. Если эти атаки будут продолжаться, тогда Россия может поставить перед собой цель атаковать наш юг и Одессу, чтобы отрезать от Черного моря и создать для себя буфер по защите Крыма… Поэтому, на мой взгляд, риск атаки на южном направлении достаточно высокий. Нам можно ожидать неприятностей летом», – заключил Кущ.