Прощай Одесса: летом Россия создаст «санитарную зону» для Крыма – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если атаки украинской армии на Крым продолжатся, то Россия пойдет на создание «санитарного коридора» на юге Украины, отрезав ее от выхода к Черному морю.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экономический и политический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если атаки украинской армии на Крым продолжатся, то Россия пойдет на создание «санитарного коридора»...

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По мнению Куща, ожидать этого следует уже летом текущего года.

«Атаки морских дронов будут продолжаться, найти какое-то противоядие достаточно сложно. Плюс, ракетные удары по Севастополю, по Крыму, возможны атаки на Крымский мост – Британия сейчас рекомендует сконцентрироваться на морских атаках морскими дронами, именно на атаках на Крым, Севастополь.

Если эти атаки будут продолжаться, тогда Россия может поставить перед собой цель атаковать наш юг и Одессу, чтобы отрезать от Черного моря и создать для себя буфер по защите Крыма…

Поэтому, на мой взгляд, риск атаки на южном направлении достаточно высокий. Нам можно ожидать неприятностей летом», – заключил Кущ.

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