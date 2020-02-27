«Прощай, оружие!» – украинский академик предложил Зеленскому и Данилову стать модераторами экспертного совета ВПК

27.02.2020, Киев, Игорь Петров

Предприятия ВПК, НИИ и власти Украины испытывают сложности во взаимодействии друг с другом в разработке и производстве новых видов оружия.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, академик, первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы чувствуем дефицит внешней экспертизы. Я вообще не понимаю, как принимаются иногда решения. Когда решения принимаются на несколько лет, это требует совсем другого подхода.

Поэтому я считаю важным создать на базе Офиса президента Украины или на базе СНБО (я обсуждал это с Даниловым в Офисе президента) площадку для коммуникации власти с экспертной средой.

Это помогало бы находить более выверенные решения с учетом того, что у нас все время – и времени не хватает, и денег.

В такой экспертный совет могли бы войти несколько экспертных институтов, представители Академии наук, промышленных объединений. Чувствуется сильный разрыв.

У нас нет четкой линейки: «Министерство обороны – Генеральный штаб – промышленность – институт Академии наук».

Одни не могут дать денег другим, предприятия не могут дать денег институтам. А у меня нет такой власти, чтобы уберечь всех от прокуратуры», – горько иронизирует Горбулин.