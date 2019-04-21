Прощай Петя! Суд отказался снять Зеленского с выборов

21.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Шестой административный апелляционный суд Киева отклонил иск адвоката Андрея Хилько об отмене решения ЦИК о регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Об этом говорится в решении суда, оглашенном сегодня ночью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем иске Хилько обвинил команду Зеленского в подкупе избирателей на основании бесплатной раздачи билетов на дебаты, которые проходили на стадионе “Олимпийский”, потребовав на этом основании отменить регистрацию.

Суд посчитал, что призывы Зеленского регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе не являются предвыборной агитацией.

«Суд решил в удовлетворении административного иска Андрея Хилько к Владимиру Зеленскому и Центральной избирательной комиссии об установлении факта подкупа избирателей и обвязывания снятия отменить решение о регистрации кандидата на пост президента Украины отказать», – заявила судья.

После озвучивания решения суда, в зале начали аплодировать и выкрикивать «Ура!», всех призвали покинуть зал.

«Пошли, бо я ему щас точно настучу», – заявил один из посетителей – сторонников Зеленского в адрес истца Хилько.

Сам Хилько выразил неудовлетворение вердиктом суда. По его словам, в будущем организаторы подкупов избирателей будут ссылаться на это решение как прецедент. Кроме того, Хилько посчитал, что судья не учел все требования закона.

«Судья, когда зачитывал решение, он не задекламировал одну строчку, где сказано про то, что…», – начал объяснять истец.

«Где сказано, что ты дебил!» – выкрикнули из зала.

«…что кандидат обязан совершать определённые действия, которые побуждают к голосованию. Ну, это право судьи», – запинаясь, продолжил Хилько.

Представитель ЦИК Украины

Истец

Адвокат Зеленского