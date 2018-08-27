Прощай, промышленность! Ассоциация с ЕС вышла украинскому машиностроению боком

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

По соглашению с ЕС и ВТО Украина не имеет права поддерживать собственные предприятия.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость студии сделал подобное заявление в контексте обсуждения рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко в Николаевскую область на предприятие по производству газотурбинного оборудования ««Зоря» – «Машпроект»».

«Нормальное государство должно поддерживать такое производство. В том числе дотациями, кредитами и закупкой отечественного оборудования для нужд своих предприятий. Есть большое «но». Есть договор об ассоциации с Евросоюзом, который запрещает нам давать преимущества отечественным предприятиям», – сообщил политический эксперт.

Политолог добавил, что так же ограничения создаёт и договор по ВТО.

«Есть договор по ВТО, который запрещает нам это делать. Это прописано, что мы не имеем право дотировать или, если мы открываем тендер, мы не имеем право давать предпочтения своим предприятиям», – подчеркнул эксперт.

«Сможет ли в таких условиях ««Зоря» – «Машпроект»» конкурировать с тем же «Siemens»?», – задал риторический вопрос Степанюк.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» цитировал заявление историка, постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского, который сообщил, что в то время, как ДНР в условиях войны начала восстанавливать свое машиностроение, мирный Киев всё больше и больше разрушает экономику страны.