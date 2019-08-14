Прощай Украина: Крым и Сочи бьют туристические рекорды

14.08.2019, Киев, Игорь Петров

Краснодарский край остается самым популярным туристическим регионом России, однако Крым смог резко нарастить показатели благодаря введению в эксплуатацию автомобильной части моста через Керченский пролив.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое популярное направление по количеству туристов – Краснодарский край. Он просто бьёт все рекорды. В этом году по предварительной информации за первое полугодие (которые даже еще не включает высокий сезон) более семи миллионов туристов отправилась туда. По итогам сезона мы можем говорить о примерно таком же количестве на всех курортах Краснодарского края», – сказала она.

Прирост числа отдыхающих в регионе ориентировочно оценивается в 15%, а у некоторых туроператоров – больше 25% по сравнению с прошлым годом, что говорит о крайне высокой востребованности курортов в этом сезоне.

Примерно такая же картина в Крыму.

«Там динамика немножко другая, где-то пределах 10%, но можно говорить о том что туроператорский сегмент, организованный сегмент, впервые за последние несколько лет существенно увеличил свою долю в общем потоке туристов в Крым. Теперь доля туроператоров составляет порядка 20-22% в отличие от 10-15% прошлогодних.

То есть, мы видим увеличение за счет организованного сегмента и благодаря Керченскому мосту, который позволил огромному количеству людей просто поехать на машинах.

Буквально вчера или позавчера был побит рекорд по проезду автомобилистов по Крымскому мосту, по количеству туристов, которые воспользовались этой транспортной артерией», – сказала Майя Ломидзе.

По оценкам туроператоров, до конца года Краснодарский край посетит около 17 млн. туристов (против 16 млн в прошлом году).

«Что касается Крыма то, я думаю, что в этом году в Крыму будет рекордным посещение. По нашим предварительным оценкам – более шести с половиной миллионов», – добавила Майя Ломидзе.

«Когда не было никакого автомобильного сообщения, паромы и авиасообщение накладывали определенное ограничение, было сложно было с маневренностью. Сейчас, когда открылся Крымский мост, появились новые возможности у туристических компаний. Появилась очень гибкая ценовая политика, которая позволяет загружать даже не очень востребованные даты… И за счет этого обеспечен прирост потока в Крым», – добавила она.