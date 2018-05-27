27.05.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Украина, Экономика

Прощай, Украина: ЛДНР запускают совместное производство труб


ЛНР и ДНР планируют организовать совместное производство труб большого диаметра, чтобы восстановить систему водоснабжения республики в условиях блокады со стороны Украины.

Об этом во время передачи «От первого лица» заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу Вам привести пример, связанный с созданием Лисичанского водовода. Тогда не Республика, а область автономно обеспечивалась водой. Все эти скважины на сегодняшний день сохранены. Восстановив их, мы сможем полностью обеспечить территорию Республики водой.

Мы сейчас занимаемся этими вопросами, и процентов на 15 мы подняли количество воды, которое на сегодняшний день потребляет наша Республика. Особенно по сравнению с тем моментом, когда мы начинали в 2014/2015 годах, когда у нас практически всё было на нуле и мы полностью зависели от украинской стороны.  Мы движемся в этом направлении, я уверен, что мы с этой проблемой справимся.

По поводу укладки труб – было высказано следующее предложение: работать над тем, чтобы в рамках интеграции организовать внутри ЛНР и ДНР производство трубы большого давления большого диаметра. Я так думаю, что к концу мая или к началу июня мы запустим электричество, восстановим линию электропередач, которая позволит поднять мощность на Алчевском металлургическом комбинате, который, в свою очередь, запустит прокат стали. Её можно будет использовать для производства труб, которые мы будем производить в Донецке», – рассказал Пасечник.

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